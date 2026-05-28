Глубокую оборону и защиту энергообъектов строят на Харьковщине — итоги 28 мая

Глубокоэшелонированную оборону строят на Харьковском направлении. Физическую защиту критической инфраструктуры Харьковщины усиливают. Несовершеннолетнего агента РФ из Чугуевского района разоблачили силовики. Майская погода удивляет. МГ «Объектив» напоминает главные новости Харькова и области 28 мая.

Здесь создают разветвленные системы траншей и окопов, противотанковые рвы, блиндажи и сеть невзрывных заграждений. Об этом сообщили во 2-м корпусе Нацгвардии «Хартия», который выполняет эти работы совместно с другими подразделениями Сил обороны во исполнение приказа главнокомандующего ВСУ. Сейчас обустраивают внешнее кольцо, которое включает три противотанковых рва общей протяженностью 135 тысяч метров, столько же колючей проволоки, круг тетраэдров и 90 тысяч метров малозаметных препятствий. Следующим этапом станет возведение внутреннего кольца обороны. В «Хартии» напоминают, что летом две 2024-го вместе с другими подразделениями остановили наступление россиян на Харьковщину, и с тех пор продолжают возвращать оккупированные территории.

Учитывая предыдущий опыт российского энергетического террора, в области обустраивают 86 элементов физической защиты критической инфраструктуры. Об этом стало известно по итогам визита в регион вице-премьера Алексея Кулебы. Вместе с представителями Агентства восстановления и областной военной администрации он осмотрел ход работ на ряде объектов. По оценке Кулебы, новые проектные решения позволили снизить стоимость строительства, сохранив высокую устойчивость сооружений к атакам. Также накануне Кабмин выделил Харьковщине из резервного фонда госбюджета более 204 миллионов гривен. За эти средства регион дополнительно закупит 35 блочно-модульных котельных. Эти объемы и финансирование учитывают потребности области для усиления резервного теплоснабжения и стабильной работы критической инфраструктуры, заверил начальник ХОВА Олег Синегубов.

По данным областной прокуратуры, 16-летнего жителя Чугуевского района куратор из РФ завербовал в Telegram. Подросток получал координаты, которые нужно было проверить, садился на свой мопед и ехал снимать на камеру украинскую технику и военных. Для конспирации он использовал тайные пароли, а кодовым словом для связи было «Аврора». Все отчеты юноша отправлял куратору через голосовые и видеосообщения. Поймали парня «на горячем», когда он выполнял очередное задание. Следователи СБУ уже объявили подростку подозрение в государственной измене, а суд отправил его под стражу. Несовершеннолетнему агенту грозит вплоть до пожизненного заключения.

После двух температурных рекордов в начале мая во второй половине месяца синоптики почти каждый день предупреждали жителей Харькова и области об опасной погоде. Исключением было только 16-е число. Во все остальные же дни регион ежедневно терроризировала либо гроза, либо ливень, либо шквалы, либо всё вместе. Накануне сильный ветер наделал беды в Харькове. Коммунальщики «Зеленстроя» сегодня продолжали работы. По состоянию на утро убрали более десяти поваленных деревьев и около двух десятков больших веток. В последние дни непогода сопровождается существенным похолоданием, которое, согласно прогнозу Регионального центра по гидрометеорологии, продлится минимум до 1 июня. Самой холодной будет суббота. Ночью термометры покажут от 3 градусов тепла, днем — от 10 до 15.

