Похолодание усиливается: прогноз погоды по Харькову и области на 29 мая

В пятницу, 29 мая, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.

В Харькове ночью термометры будут показывать 5–7 градусов тепла, днем — 14–16, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит 4–9 градусов, днем — 12–17.

Ветер северо-западный, 7–12 м/с, днем по области местами порывы — 15–20 м/с.

Отметим, после двух температурных рекордов в начале мая во второй половине месяца синоптики почти каждый день предупреждали жителей Харькова и области об опасной погоде. Исключением было только 16-е число. Во все остальные же дни регион ежедневно терроризировала либо гроза, либо ливень, либо шквалы, либо все вместе. В последние дни непогода сопровождается существенным похолоданием, которое, согласно прогнозу Регионального центра по гидрометеорологии, продлится как минимум до 1 июня. Самой холодной будет суббота. Ночью термометры будут показывать от 3 градусов тепла, днем — от 10 до 15.