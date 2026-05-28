Live

Похолодання посилюється: прогноз погоди по Харкову та області на 29 травня

Погода 20:48   28.05.2026
Олена Нагорна
Похолодання посилюється: прогноз погоди по Харкову та області на 29 травня

У п’ятницю, 29 травня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Уночі без істотних опадів, удень невеликий дощ.

У Харкові вночі термометри показуватимуть 5–7 градусів тепла, вдень — 14–16, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме 4–9 градусів, удень — 12–17.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, удень по області місцями пориви – 15-20 м/с.

Зазначимо, після двох температурних рекордів на початку травня у другій половині місяця синоптики майже щодня попереджали мешканців Харкова й області про небезпечну погоду. Виключенням було лише 16-те число. В усі інші ж дні регіон щодня тероризувала або гроза, або злива, або шквали, або все разом. Останніми днями негода супроводжується суттєвим похолоданням, яке, згідно з прогнозом Регіонального центру з гідрометеорології, триватиме щонайменше до 1 червня. Найхолоднішою буде субота. Вночі термометри показуватимуть від 3 градусів тепла, вдень — від 10 до 15.

Читайте також: Що наробив сильний вітер у Харкові напередодні, показали комунальники (фото)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Похолодання посилюється: прогноз погоди по Харкову та області на 29 травня
Похолодання посилюється: прогноз погоди по Харкову та області на 29 травня
28.05.2026, 20:48
Став учасником ДТП із загиблим: віцемер Харкова тимчасово склав повноваження
Став учасником ДТП із загиблим: віцемер Харкова тимчасово склав повноваження
28.05.2026, 20:22
Збитки — 100 млн грн: як родючі поля Харківщини перетворили на кар’єри
Збитки — 100 млн грн: як родючі поля Харківщини перетворили на кар’єри
28.05.2026, 19:24
Нова філософія життя: Терехов у Баку презентував проєкти відбудови Харкова
Нова філософія життя: Терехов у Баку презентував проєкти відбудови Харкова
28.05.2026, 18:32
Рух вулицею Сумською в центрі Харкова обмежать у п’ятницю
Рух вулицею Сумською в центрі Харкова обмежать у п’ятницю
28.05.2026, 18:50
Новини Харкова — головне за 28 травня: нові лінії оборони, ДТП з віцемером
Новини Харкова — головне за 28 травня: нові лінії оборони, ДТП з віцемером
28.05.2026, 20:35

Новини за темою:

28.05.2026
Став учасником ДТП із загиблим: віцемер Харкова тимчасово склав повноваження
28.05.2026
Збитки — 100 млн грн: як родючі поля Харківщини перетворили на кар’єри
28.05.2026
Рух вулицею Сумською в центрі Харкова обмежать у п’ятницю
28.05.2026
Нова філософія життя: Терехов у Баку презентував проєкти відбудови Харкова
28.05.2026
Тиша оманлива: Терехов попередив про постійну загрозу для Харкова (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Похолодання посилюється: прогноз погоди по Харкову та області на 29 травня», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2026 в 20:48;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 29 травня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Уночі без істотних опадів, удень невеликий дощ.".