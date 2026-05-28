Похолодання посилюється: прогноз погоди по Харкову та області на 29 травня
У п’ятницю, 29 травня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Уночі без істотних опадів, удень невеликий дощ.
У Харкові вночі термометри показуватимуть 5–7 градусів тепла, вдень — 14–16, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура становитиме 4–9 градусів, удень — 12–17.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, удень по області місцями пориви – 15-20 м/с.
Зазначимо, після двох температурних рекордів на початку травня у другій половині місяця синоптики майже щодня попереджали мешканців Харкова й області про небезпечну погоду. Виключенням було лише 16-те число. В усі інші ж дні регіон щодня тероризувала або гроза, або злива, або шквали, або все разом. Останніми днями негода супроводжується суттєвим похолоданням, яке, згідно з прогнозом Регіонального центру з гідрометеорології, триватиме щонайменше до 1 червня. Найхолоднішою буде субота. Вночі термометри показуватимуть від 3 градусів тепла, вдень — від 10 до 15.
Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2026 в 20:48;