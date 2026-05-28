Що наробив сильний вітер у Харкові напередодні, показали комунальники (фото)

Сильний вітер минулої доби повалив дерева та гілки у багатьох районах міста, повідомили в СКП «Харківзеленбуд».

«Аварійні бригади від початку негоди працювали у посиленому режимі, прибираючи насамперед стовбури, що наражали на небезпеку людей. Роботи тривають і сьогодні. Станом на 11:00 фахівці прибрали понад 10 повалених дерев та очистили території від 23 великих аварійних гілок. Бригади зосереджені на розчищенні доріжок та проїздів, щоб відновити безпечний рух парками міста до кінця дня», – зазначили комунальники.

Нагадаємо, сьогодні у Харкові та області також очікуються небезпечні метеорологічні явища, попереджали в Регіональному центрі з гідрометеорології. Удень можливі пориви вітру 15-20 м/с. Шквалам синоптики присвоїли I рівень небезпечності (жовтий).