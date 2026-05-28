Що наробив сильний вітер у Харкові напередодні, показали комунальники (фото)
Сильний вітер минулої доби повалив дерева та гілки у багатьох районах міста, повідомили в СКП «Харківзеленбуд».
«Аварійні бригади від початку негоди працювали у посиленому режимі, прибираючи насамперед стовбури, що наражали на небезпеку людей. Роботи тривають і сьогодні. Станом на 11:00 фахівці прибрали понад 10 повалених дерев та очистили території від 23 великих аварійних гілок. Бригади зосереджені на розчищенні доріжок та проїздів, щоб відновити безпечний рух парками міста до кінця дня», – зазначили комунальники.
Нагадаємо, сьогодні у Харкові та області також очікуються небезпечні метеорологічні явища, попереджали в Регіональному центрі з гідрометеорології. Удень можливі пориви вітру 15-20 м/с. Шквалам синоптики присвоїли I рівень небезпечності (жовтий).
Читайте також: Бегемотиха Степанида відкрила купальний сезон у Харкові (фото, відео)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вітер, дерева, новини Харкова, СКП "Харківзеленбуд";
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Що наробив сильний вітер у Харкові напередодні, показали комунальники (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2026 в 12:04;