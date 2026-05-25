У вівторок на Харківщині знову буде небезпечно: про що попередили синоптики

У Регіональному центрі з гідрометеорології опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині завтра, 26 травня.

“Вранці та вдень 26 травня по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий”, – пишуть синоптики.

Нагадаємо, сьогодні, 25 травня, у Регіональному центрі з гідрометеорології також попереджали про небезпечні метеорологічні явища в регіоні. За прогнозом синоптиків, до кінця доби дощитиме і буде гроза. Оголошений перший, жовтий рівень небезпеки.

Раніше МГ “Об’єктив” передавала прогноз погоди на 25 травня. У Харківському регіональному центрі з гідрометеорології прогнозували на понеділок дощовий день, подекуди – з грозою. По області буде хмарно із проясненнями. Температура повітря вдень коливатиметься від 20° до 25°. У Харкові вдень також очікується невеликий дощ. Стовпчики термометрів вдень показуватимуть 22 – 24°. Вітер північно-західний, вночі 5-10 м/с, вдень 9-14 м/с.