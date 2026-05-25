Live

У вівторок на Харківщині знову буде небезпечно: про що попередили синоптики

Суспільство 14:19   25.05.2026
Вікторія Яковенко
У вівторок на Харківщині знову буде небезпечно: про що попередили синоптики

У Регіональному центрі з гідрометеорології опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині завтра, 26 травня.

“Вранці та вдень 26 травня по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий”, – пишуть синоптики.

Нагадаємо, сьогодні, 25 травня, у Регіональному центрі з гідрометеорології також попереджали про небезпечні метеорологічні явища в регіоні. За прогнозом синоптиків, до кінця доби дощитиме і буде гроза. Оголошений перший, жовтий рівень небезпеки.

Раніше МГ “Об’єктив” передавала прогноз погоди на 25 травня. У Харківському регіональному центрі з гідрометеорології прогнозували на понеділок дощовий день, подекуди – з грозою. По області буде хмарно із проясненнями. Температура повітря вдень коливатиметься від 20° до 25°. У Харкові вдень також очікується невеликий дощ. Стовпчики термометрів вдень показуватимуть 22 – 24°. Вітер північно-західний, вночі 5-10 м/с, вдень 9-14 м/с.

Читайте також: Музика може грати в метро: реакцію харків’ян оцінюватимуть на “Перемозі”

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Де зараз на Харківщині “одна з найгарячіших точок”, повідомив Трегубов
Де зараз на Харківщині “одна з найгарячіших точок”, повідомив Трегубов
25.05.2026, 15:25
Двоє загиблих, понад 20 постраждалих: наслідки удару по Дергачах (фото)
Двоє загиблих, понад 20 постраждалих: наслідки удару по Дергачах (фото)
25.05.2026, 15:00
У вівторок на Харківщині знову буде небезпечно: про що попередили синоптики
У вівторок на Харківщині знову буде небезпечно: про що попередили синоптики
25.05.2026, 14:19
З клумб у центрі Харкова викопують тюльпани (фото)
З клумб у центрі Харкова викопують тюльпани (фото)
25.05.2026, 14:42
“Загубитись” в Харкові не вдалося: у чому підозрюють експрацівника вишу
“Загубитись” в Харкові не вдалося: у чому підозрюють експрацівника вишу
25.05.2026, 13:35
За добу по Харківщині вдарили 77 дронів: які наслідки
За добу по Харківщині вдарили 77 дронів: які наслідки
25.05.2026, 08:40

Новини за темою:

28.04.2026
Близько 3,5 тисячі абонентів залишаються без світла після шквалу на Харківщині
28.04.2026
Погода не покращується: у найближчу годину на Харківщині буде небезпечно
27.04.2026
Харків після шквалу: як усувають наслідки, Терехов звернувся до містян
26.04.2026
У Харкові — одна постраждала внаслідок шквалу: на пенсіонерку злетів шифер
26.04.2026
У Харкові приспустили найбільший прапор України


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У вівторок на Харківщині знову буде небезпечно: про що попередили синоптики», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2026 в 14:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Регіональному центрі з гідрометеорології опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині завтра, 26 травня.".