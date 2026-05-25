“Загубитись” в Харкові не вдалося: у чому підозрюють експрацівника вишу

Правоохоронці затримали у Харкові чоловіка, який, за версією слідства, працював на росіян на Куп’янщині під час окупації у 2022 році.

За даними Харківської обласної прокуратури, методист одного з харківських університетів, який перебував у селі Западне, погодився обійняти посаду так званого «и. о. помощника начальника управления (сельского)» у незаконно створеному «Двуречанском территориальном управлении ВГА Купянского района» та фактично став окупаційним «старостою» села Колодязне.

Фігурант допомагав росіянам облаштовувати «робочі місця» в захоплених держустановах. Крім того, займався «переписом» місцевого населення, зокрема готував звіти для окупантів щодо кількості мешканців з їхніми персональними даними, уточнив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

«Найбільше ворога цікавили адреси перебування людей, котрі могли мати відношення до руху опору і яких у подальшому ув’язнювали до місцевої катівні», – зазначили силовики.

В СБУ кажуть: після деокупації фігурант втік до Харкова, де оселився в орендованій квартирі та сподівався «загубитися» у великому місті, щоб уникнути покарання. Втім, конспірація йому не допомогла – правоохоронці знайшли та затримали чоловіка.

Йому повідомили про підозру в колабораційній діяльності. Суд вже обрав фігуранту запобіжний захід – тримання під вартою.

У прокуратурі уточнили: наразі підозрюваний не обіймає посаду у виші.

