Суди Харкова оголосили вироки двом колаборантам, що втекли до РФ

44-річному чоловікові та 45-річній жінці з Куп’янського району харківські суди винесли вироки за обвинуваченнями у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 ККУ). Обоє під час деокупації територій ЗСУ втекли до Росії, тому покарання отримали заочно.

Строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту фактичного затримання засуджених. Поки вони ухиляються від покарання, терміни давності зупиняються. Засуджені перебувають у розшуку, повідомляє Харківська облпрокуратура.

Що стосується чоловіка, це мешканець селища Ківшарівка. У березні 2022 року, під час окупації, він добровільно обійняв керівну посаду «в. и. о. директора Территориального центра социального обслуживания Купянского района». Чоловік організовував роботу окупаційного органу, відповідав за вирішення соціальних питань, ходив на наради, а також розпоряджався майном і грошима установи.

“У судовому засіданні свідки зазначили, що колаборант змушував підлеглих писати заяви на звільнення з української установи і перейти до складу російської. На зборах він повідомив колективу, що «Україна їх покинула, і треба працювати по-новому». Свої обов’язки директор виконував до моменту деокупації території ЗСУ, після чого — втік до РФ”, – поінформували у відомстві.

Основ’янський райсуд Харкова призначив максимальне покарання – десять років тюрми з конфіскацією майна.



Індустріальний райсуд Харкова засудив до восьми років тюрми з конфіскацією майна старосту одного з округів Дворічанської селищної ради, яка теж добровільно будувала кар’єру при окупантах.

У липні 2022 року жінка стала «и. о. помощника начальника управления (сельский) Двуречанского территориального управления» у незаконно створеній «ВГА Купянского района Харьковской области». Вона координувала та налагоджувала діяльність у складі окупаційного органу, проводила наради, організовувала діяльність підлеглих працівників, виконувала розпорядження і вказівки вищого керівництва, а також звітувала перед ним.

“У суді свідки повідомили, що колаборантка роздавала мешканцям села Кутьківка допомогу у російських рублях і агітувала їх віддавати дітей до школи для навчання за програмами РФ. Крім того, вона давала вказівки на перефарбування дорожніх знаків в селі, щоб вони відповідали кольорам російського прапора. На вказаній псевдопосаді від окупаційної адміністрації вона отримувала гроші. Після звільнення території ЗСУ жінка втекла до РФ”, – інформують у прокуратурі.