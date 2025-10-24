Був «інспектором» у катівні росіян: СБУ підозрює жителя Харківщини
Правоохоронці заочно повідомили про підозру 37-річному мешканцю Харківщини. Слідство вважає, що він працював на військових РФ під час окупації.
Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, у 2022 році фігурант отримав «посаду» в окупаційному «Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области», розміщеному у Куп’янську.
«У липні того ж року він влаштувався «інспектором» до «чергового ізолятора тимчасового тримання затриманих та заарештованих осіб». Цей «ізолятор» був незаконною в’язницею, де рашисти утримували викрадених українців, незаконно позбавляючи їх волі. На цій «посаді» колаборант контролював незаконно утримуваних осіб та стежив за «порядком» в катівні», – встановили правоохоронці.
Напередодні деокупації чоловік утік разом із росіянами та наразі переховується на тимчасово окупованій території, зазначили в СБУ.
Йому заочно повідомили про підозру в колабораційній діяльності. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 15 років тюрми.
Нагадаємо, на Харківщині заочно засудили підполковника РФ, який віддавав накази затримувати цивільних. За даними СБУ, мова йде про Валерія Буслова. 48-річний підполковник ЗС РФ на прізвисько «Граніт» у березні 2022 року став військовим комендантом у Балаклії. Встановлено, що «Граніт» підписав низку наказів, якими дозволив російським військовослужбовцям назаконно затримувати цивільне населення. Жителів поміщали у катівню. Суд призначив Буслову 12 років тюрми.
24 Жовтня 2025 в 15:30