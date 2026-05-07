16-річний хлопець отримав підозру у спробі торгівлі наркотиками

У ГУ Нацполіції на Харківщині повідомляють: правоохоронці на Балаклійщині вручили підозру 16-річному підлітку. За версією копів він планував торгувати забороненими речовинами.

Підлітка викрили 4 травня, коли він забирав товар у поштоматі. У поліції пояснили: через мобільний додаток підозрюваний купував товар, який потім отримував поштою.

«В ході проведення огляду поліцейські вилучили декілька десятків згортків сухої подрібненої речовини рослинного походження канабіс та десяток згортків психотропної речовини MDMA», – зазначили копи.

Наразі хлопцеві загрожує від шести до десяти років в’язниці з конфіскацією майна.