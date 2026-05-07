16-річний хлопець отримав підозру у спробі торгівлі наркотиками
У ГУ Нацполіції на Харківщині повідомляють: правоохоронці на Балаклійщині вручили підозру 16-річному підлітку. За версією копів він планував торгувати забороненими речовинами.
Підлітка викрили 4 травня, коли він забирав товар у поштоматі. У поліції пояснили: через мобільний додаток підозрюваний купував товар, який потім отримував поштою.
«В ході проведення огляду поліцейські вилучили декілька десятків згортків сухої подрібненої речовини рослинного походження канабіс та десяток згортків психотропної речовини MDMA», – зазначили копи.
Наразі хлопцеві загрожує від шести до десяти років в’язниці з конфіскацією майна.
Читайте також: Вдруге за ранок Харків під атакою РФ: почалася пожежа, є постраждалі
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «16-річний хлопець отримав підозру у спробі торгівлі наркотиками», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2026 в 11:32;