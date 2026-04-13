Харків’янці, що організувала наркобізнес на PVP, загрожує 12 років за ґратами
Протягом зими 2026 року 49-річна безробітна мешканка Харкова купувала психотропну речовину PVP, яку перепродувала клієнтам, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
«Доза» коштувала залежно від кількості речовини: від 2 тис. до майже 5 тис. грн.
Правоохоронці затримали харків’янку, яка під час обшуку викинула з балкону квартири 5 зіп-пакетів із наркотиками. Загалом у неї виявили та вилучили понад 250 г PVP, більше 100 г канабісу, майже 20 капсул наркотичної речовини трамадолу та електронні ваги.
Жінку тримають до суду під вартою.
Прокурор направив до суду стосовно неї обвинувальний акт за фактами незаконного придбання, зберігання та збуту небезпечної психотропної речовини і наркотичних засобів.
Обвинувачена визнала провину у повному обсязі, щиро розкаялася та активно сприяла розкриттю злочину. Справу розгляне Салтівський райсуд Харкова. Обвинуваченій загрожує 12 років позбавлення волі.
Категорії: Події, Харків; Теги: наркотики, психотропы, Харків, Харьковская областная прокуратура;
Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2026 в 21:41;