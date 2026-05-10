Психотропи розповсюджували у Харкові чоловік і жінка: можуть сісти на 10 років

У Харкові 30-річний чоловік і 23-річна жінка поширювали PVP і метамфетамін за допомогою «закладок», повідомляє Нацполіція.

Свою «діяльність» вони вели, зокрема, у Шевченківському районі міста.

Для зв’язку з «клієнтами» підозрювані використовували месенджер Telegram. 7 травня їх викрили поліціянти. Під час затримання у чоловіка вилучили 19 пакунків та 3 ZIP-пакети з психотропною речовиною PVP, у жінки – 20 згортків з психотропними речовинами. Також під час обшуку за місцем проживання фігурантів знайшли ще понад 280 згортків, які підготували для подальшого збуту.

Чоловіку та жінці повідомили про підозру у незаконному обігу психотропних речовин. Їм загрожує від шести до 10 років з конфіскацією майна. Наразі обидва знаходяться під вартою з правом внесення застави.