Новини Харкова — головне 10 травня: 8 постраждалих, бої на півночі області

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

09:00

Минулої доби росіяни завдали ударів по Харкову та 7 населеним пунктам області

Внаслідок обстрілу постраждали 8 осіб, серед них – двоє дітей, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«У Харкові зазнали гострої реакції на стрес жінки 74, 70, 32 років і двоє 8-річних хлопчиків; у селі Стецьківка Великобурлуцької громади поранено чоловіків 37 та 43 років та 36-річну жінку», — розповів Синєгубов.



Російський БпЛА атакував Індустріальний район Харкова.

08:30

10 боїв було за добу у Харківській області, повідомив Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни дев’ять разів атакували позиції ЗСУ в районах Приліпки, Ізбицького, Стариці, Тернової, Петро-Іванівки, Синельникового та Нововасилівки.

На Куп’янському напрямі росіяни йшли на штурм один раз біля Куп’янська.