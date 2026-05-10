Новини Харкова — головне 10 травня: 8 постраждалих, бої на півночі області
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
09:00
Минулої доби росіяни завдали ударів по Харкову та 7 населеним пунктам області
Внаслідок обстрілу постраждали 8 осіб, серед них – двоє дітей, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«У Харкові зазнали гострої реакції на стрес жінки 74, 70, 32 років і двоє 8-річних хлопчиків; у селі Стецьківка Великобурлуцької громади поранено чоловіків 37 та 43 років та 36-річну жінку», — розповів Синєгубов.
Російський БпЛА атакував Індустріальний район Харкова.
08:30
10 боїв було за добу у Харківській області, повідомив Генштаб ЗСУ
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни дев’ять разів атакували позиції ЗСУ в районах Приліпки, Ізбицького, Стариці, Тернової, Петро-Іванівки, Синельникового та Нововасилівки.
На Куп’янському напрямі росіяни йшли на штурм один раз біля Куп’янська.
• Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2026 в 09:00;