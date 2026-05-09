Стрілянина сталася у Харкові: постраждав чоловік, подробиці від поліції

Події 11:03   09.05.2026
Правоохоронці встановлюють обставини стрілянини в Основ’янському районі.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 9 травня близько 00:50 надійшло повідомлення про постріли на проспекті Аерокосмічному.

“За адресою правоохоронці виявили 22-річного чоловіка, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, з вогнепальним пораненням ноги. Потерпілого госпіталізували”, – розповіли копи.

Зі слів очевидців, чоловік перебував у компанії знайомих, які випивали за сусіднім столиком. Конфліктів між присутніми свідки не чули. Через деякий час пролунали постріли. Біля пораненого нікого не було, додали у поліції.

На місці правоохоронці вилучили гільзи та інші речові докази. Інформацію про подію внесли до ЄРДР за статтею ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ.

Наразі поліціянти встановлюють особу, причетну до стрілянини, а також усі обставини події.

Нагадаємо, 26 квітня близько 21:10 на станції метро «Історичний музей» сталася стрілянина. У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомляли, що 20-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння зробив постріл вгору, попередньо, зі стартового пістолета. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Автор: Вікторія Яковенко
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2026 в 11:03;

