Вибухи лунають у Харкові вранці 13 квітня – що відомо (доповнюється)

Події 11:15   13.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вибухи в Харкові почали лунати близько 11:00. 

Доповнено об 11:15. Начальник ХОВА зазначив, що під ударом опинився Шевченківський район. Загроза повторного обстрілу зберігається.

Мер Ігор Терехов прокоментував: відомо про два удари по місту.

“З’ясовуємо ситуацію”, – написав міський голова.

Даних про постраждалих та руйнування поки що немає. Новина ще доповнюватиметься.

Зазначимо, тривогу в Харкові оголосили майже одразу після відбою – о 10:56. Незабаром у Повітряних силах ЗСУ попередили: у регіоні з’явилися російські БпЛА. Моніторингові ТГ-канали тим часом уточнили: безпілотники літають у передмісті, після чого група дронів почала кружляти над самим Харковом.

Читайте також: У Центральному парку «на гарячому» затримали імовірну коригувачку РФ

