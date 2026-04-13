Вибухи лунають у Харкові вранці 13 квітня – що відомо (доповнюється)

Вибухи в Харкові почали лунати близько 11:00.

Доповнено об 11:15. Начальник ХОВА зазначив, що під ударом опинився Шевченківський район. Загроза повторного обстрілу зберігається.

Мер Ігор Терехов прокоментував: відомо про два удари по місту.

“З’ясовуємо ситуацію”, – написав міський голова.

Даних про постраждалих та руйнування поки що немає. Новина ще доповнюватиметься.

Зазначимо, тривогу в Харкові оголосили майже одразу після відбою – о 10:56. Незабаром у Повітряних силах ЗСУ попередили: у регіоні з’явилися російські БпЛА. Моніторингові ТГ-канали тим часом уточнили: безпілотники літають у передмісті, після чого група дронів почала кружляти над самим Харковом.