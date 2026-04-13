Вибухи лунають у Харкові вранці 13 квітня – що відомо (доповнюється)
Вибухи в Харкові почали лунати близько 11:00.
Доповнено об 11:15. Начальник ХОВА зазначив, що під ударом опинився Шевченківський район. Загроза повторного обстрілу зберігається.
Мер Ігор Терехов прокоментував: відомо про два удари по місту.
“З’ясовуємо ситуацію”, – написав міський голова.
Даних про постраждалих та руйнування поки що немає. Новина ще доповнюватиметься.
Зазначимо, тривогу в Харкові оголосили майже одразу після відбою – о 10:56. Незабаром у Повітряних силах ЗСУ попередили: у регіоні з’явилися російські БпЛА. Моніторингові ТГ-канали тим часом уточнили: безпілотники літають у передмісті, після чого група дронів почала кружляти над самим Харковом.
Читайте також: У Центральному парку «на гарячому» затримали імовірну коригувачку РФ
Новини за темою:
Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2026 в 11:15;