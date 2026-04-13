Взрывы звучат в Харькове утром 13 апреля – что известно (дополняется)

Взрывы в Харькове начали раздаваться около 11:00.

Дополнено в 11:15. Начальник ХОВА отметил, что под ударом оказался Шевченковский район. Угроза повторного обстрела сохраняется.

Мэр Игорь Терехов прокомментировал: известно о двух ударах по городу.

«Выясняем ситуацию», – написал городской голова.

Данных о пострадавших и разрушениях пока что нет. Новость еще будет дополняться.

Отметим, тревогу в Харькове объявили почти сразу же после отбоя – в 10:56. Вскоре в Воздушных силах ВСУ предупредили: в регионе появились российских БпЛА. Мониторинговые ТГ-каналы тем временем уточнили: беспилотники летают в пригороде, после чего — группа дронов начала кружить и над самим Харьковом.