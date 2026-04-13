Взрывы звучат в Харькове утром 13 апреля – что известно (дополняется)

Происшествия 11:15   13.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Взрывы в Харькове начали раздаваться около 11:00. 

Дополнено в 11:15. Начальник ХОВА отметил, что под ударом оказался Шевченковский район. Угроза повторного обстрела сохраняется.

Мэр Игорь Терехов прокомментировал: известно о двух ударах по городу.

«Выясняем ситуацию», – написал городской голова.

Данных о пострадавших и разрушениях пока что нет. Новость еще будет дополняться.

Отметим, тревогу в Харькове объявили почти сразу же после отбоя – в 10:56. Вскоре в Воздушных силах ВСУ предупредили: в регионе появились российских БпЛА. Мониторинговые ТГ-каналы тем временем уточнили: беспилотники летают в пригороде, после чего — группа дронов начала кружить и над самим Харьковом.

Читайте также: В Центральном парке «на горячем» задержали вероятную корректировщицу РФ

Новости Харькова – главное 13 апреля: бои на Пасху, «прилеты» в городе
Новости Харькова – главное 13 апреля: бои на Пасху, «прилеты» в городе
13.04.2026, 11:18
Взрывы звучат в Харькове утром 13 апреля – что известно (дополняется)
Взрывы звучат в Харькове утром 13 апреля – что известно (дополняется)
13.04.2026, 11:15
Сегодня 13 апреля 2026: какой день в истории
Сегодня 13 апреля 2026: какой день в истории
13.04.2026, 06:00
В Центральном парке «на горячем» задержали вероятную корректировщицу РФ
В Центральном парке «на горячем» задержали вероятную корректировщицу РФ
13.04.2026, 10:30
Враг перешел границу на севере от Харькова на новом участке — DeepState
Враг перешел границу на севере от Харькова на новом участке — DeepState
12.04.2026, 17:46
Россияне ударили по «скорой» на Золочевщине – она везла тяжело раненую
Россияне ударили по «скорой» на Золочевщине – она везла тяжело раненую
13.04.2026, 11:35

Новости по теме:

13.04.2026
Взрывы звучат в Харькове утром 13 апреля – что известно (дополняется)
13.04.2026
Четверо пострадавших, разрушены дома и транспорт: как прошли сутки в регионе
13.04.2026
Ночной обстрел Богодухова: возник пожар, есть пострадавший
10.04.2026
Пятеро пострадавших, погиб мужчина – Синегубов об атаках РФ
09.04.2026
Двое мужчин пострадали из-за удара БпЛА на Богодуховщине


Если вам интересна новость: «Взрывы звучат в Харькове утром 13 апреля – что известно (дополняется)»

