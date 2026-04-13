Взрывы звучат в Харькове утром 13 апреля – что известно (дополняется)
Взрывы в Харькове начали раздаваться около 11:00.
Дополнено в 11:15. Начальник ХОВА отметил, что под ударом оказался Шевченковский район. Угроза повторного обстрела сохраняется.
Мэр Игорь Терехов прокомментировал: известно о двух ударах по городу.
«Выясняем ситуацию», – написал городской голова.
Данных о пострадавших и разрушениях пока что нет. Новость еще будет дополняться.
Отметим, тревогу в Харькове объявили почти сразу же после отбоя – в 10:56. Вскоре в Воздушных силах ВСУ предупредили: в регионе появились российских БпЛА. Мониторинговые ТГ-каналы тем временем уточнили: беспилотники летают в пригороде, после чего — группа дронов начала кружить и над самим Харьковом.
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Взрывы звучат в Харькове утром 13 апреля – что известно (дополняется)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 13 апреля 2026 в 11:15;