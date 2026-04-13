Live

В Центральном парке «на горячем» задержали вероятную корректировщицу РФ

Происшествия 10:30   13.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Центральном парке Харькова правоохранители задержали подозреваемую в корректировке вражеских ударов по городу. Ее задержали 2 апреля – именно тогда областной центр находился под беспрерывными обстрелами. 

Женщину поймали «на горячем», пишут в Харьковской облпрокуратуре. Тогда она вела онлайн-трансляцию ударов реактивных беспилотников «Герань-3» по городу.

В Харькове задержали вероятную предательницу

«По данным следствия, 41-летняя жительница Харькова была завербована представителем России через Telegram. После ночной атаки она, действуя по указаниям куратора, фиксировала последствия ударов, а затем получила новую задачу – снимать полеты ударных дронов во время повторных атак днем», – установили правоохранители.

Благодаря трансляциям, россияне могли дистанционно оценивать эффективность ударов БпЛА, а также отследить украинскую ПВО.

«При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры женщине сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Суд избрал подозреваемую меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога», – добавили в прокуратуре.

Читайте также: Претензии РФ на Куриловку – в ISW рассказали о мечтах оккупантов

Популярно
Новости Харькова – главное 13 апреля: бои на Пасху, причины тревог
Сегодня 13 апреля 2026: какой день в истории
Враг перешел границу на севере от Харькова на новом участке — DeepState
Ночной обстрел Богодухова: возник пожар, есть пострадавший
Будет ли транспорт в Харькове бесплатным после скандала с долгами — ответ мэра
В Центральном парке «на горячем» задержали вероятную корректировщицу РФ
Новости по теме:

30.03.2026
Частная ПВО уже сбила на Харьковщине несколько БпЛА – Федоров (видео)
13.03.2026
Лидеры мира убедились: лучшие решения — у украинцев — военнослужащий ВСУ
13.03.2026
Почему Украине выгодно помочь ПВО на Ближнем Востоке — СНБО
04.03.2026
«Люди видят результат» — Синегубов об усилении ПВО Харькова (видео)
03.03.2026
СНБО с участием Харькова: что обсуждали в столице, рассказал президент


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Центральном парке «на горячем» задержали вероятную корректировщицу РФ», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
