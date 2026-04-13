В Центральном парке «на горячем» задержали вероятную корректировщицу РФ
В Центральном парке Харькова правоохранители задержали подозреваемую в корректировке вражеских ударов по городу. Ее задержали 2 апреля – именно тогда областной центр находился под беспрерывными обстрелами.
Женщину поймали «на горячем», пишут в Харьковской облпрокуратуре. Тогда она вела онлайн-трансляцию ударов реактивных беспилотников «Герань-3» по городу.
«По данным следствия, 41-летняя жительница Харькова была завербована представителем России через Telegram. После ночной атаки она, действуя по указаниям куратора, фиксировала последствия ударов, а затем получила новую задачу – снимать полеты ударных дронов во время повторных атак днем», – установили правоохранители.
Благодаря трансляциям, россияне могли дистанционно оценивать эффективность ударов БпЛА, а также отследить украинскую ПВО.
«При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры женщине сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Суд избрал подозреваемую меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога», – добавили в прокуратуре.
Читайте также: Претензии РФ на Куриловку – в ISW рассказали о мечтах оккупантов
• Дата публикации материала: 13 апреля 2026 в 10:30;