В Центральном парке «на горячем» задержали вероятную корректировщицу РФ

В Центральном парке Харькова правоохранители задержали подозреваемую в корректировке вражеских ударов по городу. Ее задержали 2 апреля – именно тогда областной центр находился под беспрерывными обстрелами.

Женщину поймали «на горячем», пишут в Харьковской облпрокуратуре. Тогда она вела онлайн-трансляцию ударов реактивных беспилотников «Герань-3» по городу.

«По данным следствия, 41-летняя жительница Харькова была завербована представителем России через Telegram. После ночной атаки она, действуя по указаниям куратора, фиксировала последствия ударов, а затем получила новую задачу – снимать полеты ударных дронов во время повторных атак днем», – установили правоохранители.

Благодаря трансляциям, россияне могли дистанционно оценивать эффективность ударов БпЛА, а также отследить украинскую ПВО.

«При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры женщине сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Суд избрал подозреваемую меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога», – добавили в прокуратуре.