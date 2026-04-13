У Центральному парку “на гарячому” затримали імовірну коригувальницю РФ

У Центральному парку Харкова правоохоронці затримали підозрювану у коригуванні ворожих ударів по місту. Її спіймали 2 квітня – саме тоді обласний центр перебував під безперервними обстрілами.

Жінку спіймали “на гарячому”, пишуть у Харківській облпрокуратурі. Коли вона вела онлайн-трансляцію ударів реактивних безпілотників “Герань-3” по місту.

“За даними слідства, 41-річна мешканка Харкова була завербована представником рф через Telegram. Після нічної атаки вона, діючи за вказівками куратора, фіксувала наслідки ударів, а потім отримала нове завдання — знімати польоти ударних дронів під час повторних атак вдень”, – встановили правоохоронці.

Завдяки трансляціям росіяни могли дистанційно оцінювати ефективність ударів БпЛА, а також відстежити українську ППО.

“За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури жінці повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави”, – додали у прокуратурі.