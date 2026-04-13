У Центральному парку “на гарячому” затримали імовірну коригувальницю РФ
У Центральному парку Харкова правоохоронці затримали підозрювану у коригуванні ворожих ударів по місту. Її спіймали 2 квітня – саме тоді обласний центр перебував під безперервними обстрілами.
Жінку спіймали “на гарячому”, пишуть у Харківській облпрокуратурі. Коли вона вела онлайн-трансляцію ударів реактивних безпілотників “Герань-3” по місту.
“За даними слідства, 41-річна мешканка Харкова була завербована представником рф через Telegram. Після нічної атаки вона, діючи за вказівками куратора, фіксувала наслідки ударів, а потім отримала нове завдання — знімати польоти ударних дронів під час повторних атак вдень”, – встановили правоохоронці.
Завдяки трансляціям росіяни могли дистанційно оцінювати ефективність ударів БпЛА, а також відстежити українську ППО.
“За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури жінці повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави”, – додали у прокуратурі.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ппо, предательница, прокуратура, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У Центральному парку “на гарячому” затримали імовірну коригувальницю РФ», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
• Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2026 в 10:30;