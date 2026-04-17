Приватна ППО вперше збила реактивний “шахед” на Харківщині – Федоров (відео)

Фронт 15:27   17.04.2026
Про успіх приватної ППО в Харківській області повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Він зазначив, що група приватної ППО вперше збила реактивний “шахед” на швидкості 400+ км/год.

«Це новий рівень складності: ворог масштабує застосування реактивних дронів — швидших і складніших для перехоплення. За завданням президента ми системно будуємо багаторівневу ППО та посилюємо захист неба. Один з елементів цієї системи — приватні групи, які підсилюють захист критичної інфраструктури. Мета проєкту — швидко масштабувати спроможності без додаткового навантаження на бойові підрозділи», – підкреслив Федоров.

За його даними, зараз на 19 підприємствах формують приватні групи ППО. Вони інтегровані в єдину систему управління Повітряних Сил і працюють як частина загальної ППО.

У планах – масштабувати проєкт.

Відео: Михайло Федоров

Якщо вам цікава новина: «Приватна ППО вперше збила реактивний “шахед” на Харківщині – Федоров (відео)», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2026 в 15:27;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про успіх приватної ППО в Харківській області повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.".