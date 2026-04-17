Приватна ППО вперше збила реактивний “шахед” на Харківщині – Федоров (відео)

Про успіх приватної ППО в Харківській області повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Він зазначив, що група приватної ППО вперше збила реактивний “шахед” на швидкості 400+ км/год.

«Це новий рівень складності: ворог масштабує застосування реактивних дронів — швидших і складніших для перехоплення. За завданням президента ми системно будуємо багаторівневу ППО та посилюємо захист неба. Один з елементів цієї системи — приватні групи, які підсилюють захист критичної інфраструктури. Мета проєкту — швидко масштабувати спроможності без додаткового навантаження на бойові підрозділи», – підкреслив Федоров.

За його даними, зараз на 19 підприємствах формують приватні групи ППО. Вони інтегровані в єдину систему управління Повітряних Сил і працюють як частина загальної ППО.

У планах – масштабувати проєкт.

Відео: Михайло Федоров