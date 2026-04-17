Приватна ППО вперше збила реактивний “шахед” на Харківщині – Федоров (відео)
Про успіх приватної ППО в Харківській області повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.
Він зазначив, що група приватної ППО вперше збила реактивний “шахед” на швидкості 400+ км/год.
«Це новий рівень складності: ворог масштабує застосування реактивних дронів — швидших і складніших для перехоплення. За завданням президента ми системно будуємо багаторівневу ППО та посилюємо захист неба. Один з елементів цієї системи — приватні групи, які підсилюють захист критичної інфраструктури. Мета проєкту — швидко масштабувати спроможності без додаткового навантаження на бойові підрозділи», – підкреслив Федоров.
За його даними, зараз на 19 підприємствах формують приватні групи ППО. Вони інтегровані в єдину систему управління Повітряних Сил і працюють як частина загальної ППО.
У планах – масштабувати проєкт.
Відео: Михайло Федоров
Читайте також: Усюди невдачі? Машовець повідомив, де на Харківщині заблокували й витіснили РФ
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Михаил Федоров, ппо, харківщина, шахеды;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Приватна ППО вперше збила реактивний “шахед” на Харківщині – Федоров (відео)», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2026 в 15:27;