Усюди невдачі? Машовець повідомив, де на Харківщині заблокували й витіснили РФ

Армія РФ, попри свої намагання, не має успіхів на Харківщині. Щобільше, на деяких ділянках українські захисники заблокували ворога, десь ЗСУ контратакують. Про ситуацію на фронті розповів оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець в етері NEMYRIALIVE.

На Південно-Слобожанському напрямку, за даними аналітика, бої йдуть на південь від Вовчанська.

«Була інформація, що ЗСУ зуміли відтіснити супротивника у районі Вільчі та Приліпки. Тобто прагнення противника просуватися своїми піхотними групами невеликими штурмовими у напрямку на Старий Салтів, вздовж Сіверського Дінця, поки що заблоковане. Наступ у напрямку Вовчанськ – Білий Колодязь так само не відбувається. Через бої, які змушені вести у південно-східній частині Вовчанська», – зазначив Машовець.

На Куп’янському та Великобурлуцькому напрямках окупанти продовжують бойові дії в районі селища Мілове, продовжує експерт. Але і тут у ворога – немає результатів.

«У районі Амбарного ЗСУ зуміли витіснити противника ближче до держкордону. Періодично противник намагається просуватися на Нововасилівку, і на Рідкодуб. Сенс зрозумілий: намагаються обійти вузол оборони в районі Колодязного, щоб мати можливість розвивати далі напрямок на Великий Бурлук. Поки що безрезультатно. Тривають бої за куп’янський плацдарм у районі Куп’янська. Поки що бої основні йдуть у районі Петропавлівки, і за напрямком Піщане – Куп’янськ-Вузловий. Була інформація, що ЗСУ у районі Піщаного трохи витіснили супротивника, контратакували», – повідомив Машовець.

