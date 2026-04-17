Усюди невдачі? Машовець повідомив, де на Харківщині заблокували й витіснили РФ

Фронт 14:05   17.04.2026
Вікторія Яковенко
Усюди невдачі? Машовець повідомив, де на Харківщині заблокували й витіснили РФ Скриншот

Армія РФ, попри свої намагання, не має успіхів на Харківщині. Щобільше, на деяких ділянках українські захисники заблокували ворога, десь ЗСУ контратакують. Про ситуацію на фронті розповів оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець в етері NEMYRIALIVE.

На Південно-Слобожанському напрямку, за даними аналітика, бої йдуть на південь від Вовчанська.

«Була інформація, що ЗСУ зуміли відтіснити супротивника у районі Вільчі та Приліпки. Тобто прагнення противника просуватися своїми піхотними групами невеликими штурмовими у напрямку на Старий Салтів, вздовж Сіверського Дінця, поки що заблоковане. Наступ у напрямку Вовчанськ – Білий Колодязь так само не відбувається. Через бої, які змушені вести у південно-східній частині Вовчанська», – зазначив Машовець.

На Куп’янському та Великобурлуцькому напрямках окупанти продовжують бойові дії в районі селища Мілове, продовжує експерт. Але і тут у ворога – немає результатів.

«У районі Амбарного ЗСУ зуміли витіснити противника ближче до держкордону. Періодично противник намагається просуватися на Нововасилівку, і на Рідкодуб. Сенс зрозумілий: намагаються обійти вузол оборони в районі Колодязного, щоб мати можливість розвивати далі напрямок на Великий Бурлук. Поки що безрезультатно. Тривають бої за куп’янський плацдарм у районі Куп’янська. Поки що бої основні йдуть у районі Петропавлівки, і за напрямком Піщане – Куп’янськ-Вузловий. Була інформація, що ЗСУ у районі Піщаного трохи витіснили супротивника, контратакували», – повідомив Машовець.

Читайте також: По чотири бої на двох напрямках на Харківщині було за добу

Автор: Вікторія Яковенко
Усюди невдачі? Машовець повідомив, де на Харківщині заблокували й витіснили РФ
Усюди невдачі? Машовець повідомив, де на Харківщині заблокували й витіснили РФ
17.04.2026, 14:05
“Допоміг окупантам влаштувати засідку”: що загрожує зраднику – прокуратура
“Допоміг окупантам влаштувати засідку”: що загрожує зраднику – прокуратура
17.04.2026, 13:19
“Тиха втрата країни”. Терехов заявив про знелюднення й заміну українців
“Тиха втрата країни”. Терехов заявив про знелюднення й заміну українців
15.04.2026, 16:46
Без світла залишиться один із районів Харкова у неділю: перелік вулиць
Без світла залишиться один із районів Харкова у неділю: перелік вулиць
17.04.2026, 13:33
У Харкові BMW збив пішохода, він помер у “швидкій” (фото)
У Харкові BMW збив пішохода, він помер у “швидкій” (фото)
17.04.2026, 12:41
Зеленський звернувся до жителів: що просить не нести на кладовища
Зеленський звернувся до жителів: що просить не нести на кладовища
15.04.2026, 13:16

Новини за темою:

16.04.2026
Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
16.04.2026
Війна до 2028-го або замороження: голова ЦПД назвав три сценарії Кремля
13.04.2026
Два бої йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
13.04.2026
Трегубов: у Куп’янську – нормально, а на околицях – активні атаки (відео)
13.04.2026
«Виключно політична заява» – Трегубов про «великоднє перемир’я» на фронті


