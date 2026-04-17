По чотири бої на двох напрямках на Харківщині було за добу

Україна 08:07   17.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вранці 17 квітня Генштаб ЗСУ повідомив: протягом минулої доби на Харківщині зафіксували вісім боїв. 

На півночі області ЗСУ відбили чотири атаки росіян у районі Приліпки, Стариці та Ветеренарного.

На Куп’янському напрямку зафіксували стільки ж боїв біля Петропавлівки, Подолів та Курилівки.

Загалом протягом минулої доби відбулося 132 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник здійснив два ракетні удари, використавши 24 ракети, завдав 78 авіаційних ударів, скинувши 235 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9701 дрон-камікадзе та здійснив 3771 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, 142 з них – із реактивних систем залпового вогню”, – написали в Генштабі.

Також у ГШ оновили інформацію про втрати росіян:

  Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2026 в 08:07;

