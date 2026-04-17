По чотири бої на двох напрямках на Харківщині було за добу
Вранці 17 квітня Генштаб ЗСУ повідомив: протягом минулої доби на Харківщині зафіксували вісім боїв.
На півночі області ЗСУ відбили чотири атаки росіян у районі Приліпки, Стариці та Ветеренарного.
На Куп’янському напрямку зафіксували стільки ж боїв біля Петропавлівки, Подолів та Курилівки.
“Загалом протягом минулої доби відбулося 132 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник здійснив два ракетні удари, використавши 24 ракети, завдав 78 авіаційних ударів, скинувши 235 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9701 дрон-камікадзе та здійснив 3771 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, 142 з них – із реактивних систем залпового вогню”, – написали в Генштабі.
Також у ГШ оновили інформацію про втрати росіян:
Популярно
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «По чотири бої на двох напрямках на Харківщині було за добу», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2026 в 08:07;