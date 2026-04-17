По четыре боя на двух направлениях на Харьковщине было за сутки

Утром 17 апреля Генштаб ВСУ сообщил: в течение минувших суток на Харьковщине зафиксировали восемь боев.

На севере области ВСУ отбили четыре атаки россиян в районе Прилипки, Старицы и Ветеренарного.

На Купянском направлении зафиксировали столько же боев около Петропавловки, Подолов и Куриловки.

«Всего за прошедшие сутки произошло 132 боевых столкновения. По уточненной информации, вчера противник совершил два ракетных удара, использовав 24 ракеты, нанес 78 авиационных ударов, сбросив 235 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9701 дрон-камикадзе и произвел 3771 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, 142 из них – из реактивных систем залпового огня», – написали в Генштабе.

Также в ГШ обновили информацию о потерях россиян: