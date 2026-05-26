Больше десятка штурмов РФ отбили ВСУ на севере от Харькова

В течение минувших суток на Харьковщине зафиксировали 18 боестолкновений, передает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении СОУ отбили 11 атак врага около Лимана, Гранова, Старицы, Графского, Радьковки, Охримовки и Колодезного.

На Купянском – оккупанты пытались прорваться семь раз в районе Купянска, Ковшаровки, Новоосиново, Подолов и Боровской Андреевки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 267 боевых столкновений. Вчера противник нанес четыре ракетных удара, применив четыре ракеты, совершил 79 авиационных ударов, сбросил 254 управляемых авиабомб», – уточнили в ГШ.

Также в Генштабе проинформировали о потерях россиян: