Больше десятка штурмов РФ отбили ВСУ на севере от Харькова
В течение минувших суток на Харьковщине зафиксировали 18 боестолкновений, передает Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении СОУ отбили 11 атак врага около Лимана, Гранова, Старицы, Графского, Радьковки, Охримовки и Колодезного.
На Купянском – оккупанты пытались прорваться семь раз в районе Купянска, Ковшаровки, Новоосиново, Подолов и Боровской Андреевки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 267 боевых столкновений. Вчера противник нанес четыре ракетных удара, применив четыре ракеты, совершил 79 авиационных ударов, сбросил 254 управляемых авиабомб», – уточнили в ГШ.
Также в Генштабе проинформировали о потерях россиян:
- • Дата публикации материала: 26 мая 2026 в 08:05;