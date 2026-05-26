Live

Понад десяток штурмів РФ відбили ЗСУ на півночі від Харкова

Україна 08:05   26.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Понад десяток штурмів РФ відбили ЗСУ на півночі від Харкова

Протягом минулої доби на Харківщині зафіксували 18 бойових зіткнень, передає Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку СОУ відбили 11 атак ворога біля Лимана, Гранова, Стариці, Графського, Радьківки, Охрімівки та Колодязного.

На Куп’янському – окупанти намагалися прорватися сім разів у районі Куп’янська, Ківшарівки, Новоосинового, Подолів та Борівської Андріївки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 267 бойових зіткнень. Учора противник завдав чотирьох ракетних ударів, застосувавши чотири ракети, здійснив 79 авіаційних ударів, скинув 254 керовані авіабомби”, – уточнили в ГШ.

Також у Генштабі поінформували про втрати росіян:

Читайте також: «Все полетіло»: ракетний удар по Дергачах – перший за два роки (відео)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Понад десяток штурмів РФ відбили ЗСУ на півночі від Харкова
Понад десяток штурмів РФ відбили ЗСУ на півночі від Харкова
26.05.2026, 08:05
Ремонт доріг у Харкові: які роботи тривають у місті, розповіли в мерії
Ремонт доріг у Харкові: які роботи тривають у місті, розповіли в мерії
26.05.2026, 07:10
Вибухи в Харкові: Терехов повідомив, куди прилетіло
Вибухи в Харкові: Терехов повідомив, куди прилетіло
26.05.2026, 00:17
Сьогодні 26 травня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 26 травня 2026: яке свято та день в історії
26.05.2026, 06:00
Новини Харкова — головне за 26 травня: нічна атака БпЛА
Новини Харкова — головне за 26 травня: нічна атака БпЛА
26.05.2026, 08:08
Смертельний удар по Дергачах і стрілянина в Харкові — підсумки 25 травня
Смертельний удар по Дергачах і стрілянина в Харкові — підсумки 25 травня
25.05.2026, 23:00

Новини за темою:

25.05.2026
Постраждала 5-річна дівчинка: “Молния” вдарила по Богодухову
25.05.2026
За добу по Харківщині вдарили 77 дронів: які наслідки
25.05.2026
На Харківщині СОУ відбили 11 штурмів росіян – Генштаб
24.05.2026
На Куп’янщині – затишшя: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
24.05.2026
У Харкові – “приліт”: Терехов повідомив подробиці (доповнено)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Понад десяток штурмів РФ відбили ЗСУ на півночі від Харкова», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2026 в 08:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби на Харківщині зафіксували 18 бойових зіткнень, передає Генштаб ЗСУ.".