Понад десяток штурмів РФ відбили ЗСУ на півночі від Харкова
Протягом минулої доби на Харківщині зафіксували 18 бойових зіткнень, передає Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку СОУ відбили 11 атак ворога біля Лимана, Гранова, Стариці, Графського, Радьківки, Охрімівки та Колодязного.
На Куп’янському – окупанти намагалися прорватися сім разів у районі Куп’янська, Ківшарівки, Новоосинового, Подолів та Борівської Андріївки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 267 бойових зіткнень. Учора противник завдав чотирьох ракетних ударів, застосувавши чотири ракети, здійснив 79 авіаційних ударів, скинув 254 керовані авіабомби”, – уточнили в ГШ.
Також у Генштабі поінформували про втрати росіян:
- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2026 в 08:05;