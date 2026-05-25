За добу по Харківщині вдарили 77 дронів: які наслідки

18 людей, зокрема дитина, постраждали через російські удари по Харківщині, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Богодухів постраждали 17 людей: чоловіки 66, 48, 48, 36, 47, 53, 24, 28, 38 років, жінки 48, 51, 68, 33, 46, 42, 34 років і 5-річна дівчинка; у с. Петрівка Шевченківської громади постраждав 44-річний чоловік”, – уточнив Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

десять БпЛА типу “Герань-2”;

19 БпЛА типу «Молния»;

шість fpv-дронів;

42 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є руйнування у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах області, додав начальник ХОВА.