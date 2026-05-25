Live

За добу по Харківщині вдарили 77 дронів: які наслідки

Події 08:40   25.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
За добу по Харківщині вдарили 77 дронів: які наслідки

18 людей, зокрема дитина, постраждали через російські удари по Харківщині, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Богодухів постраждали 17 людей: чоловіки 66, 48, 48, 36, 47, 53, 24, 28, 38 років, жінки 48, 51, 68, 33, 46, 42, 34 років і 5-річна дівчинка; у с. Петрівка Шевченківської громади постраждав 44-річний чоловік”, – уточнив Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

  • десять БпЛА типу “Герань-2”;
  • 19 БпЛА типу «Молния»;
  • шість fpv-дронів;
  • 42 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є руйнування у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах області, додав начальник ХОВА.

Читайте також: ДСНС: п’ятеро людей постраждали під час пожежі в багатоповерхівці в Харкові

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Постраждала 5-річна дівчинка: “Молния” вдарила по Богодухову
Постраждала 5-річна дівчинка: “Молния” вдарила по Богодухову
25.05.2026, 09:20
За добу по Харківщині вдарили 77 дронів: які наслідки
За добу по Харківщині вдарили 77 дронів: які наслідки
25.05.2026, 08:40
ДСНС: п’ятеро людей постраждали під час пожежі в багатоповерхівці в Харкові
ДСНС: п’ятеро людей постраждали під час пожежі в багатоповерхівці в Харкові
25.05.2026, 08:26
На Харківщині СОУ відбили 11 штурмів росіян – Генштаб
На Харківщині СОУ відбили 11 штурмів росіян – Генштаб
25.05.2026, 08:08
Новини Харкова — головне 25 травня: як минула ніч
Новини Харкова — головне 25 травня: як минула ніч
25.05.2026, 08:15
Сьогодні трамвай №30 змінює маршрут – як їхатиме
Сьогодні трамвай №30 змінює маршрут – як їхатиме
25.05.2026, 07:48

Новини за темою:

25.05.2026
За добу по Харківщині вдарили 77 дронів: які наслідки
25.05.2026
На Харківщині СОУ відбили 11 штурмів росіян – Генштаб
24.05.2026
На Куп’янщині – затишшя: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
24.05.2026
У Харкові – “приліт”: Терехов повідомив подробиці (доповнено)
24.05.2026
Новини Харкова — головне 24 травня: удари по Богодухову й місту, палав храм


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «За добу по Харківщині вдарили 77 дронів: які наслідки», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2026 в 08:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 людей, зокрема дитина, постраждали через російські удари по Харківщині, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.".