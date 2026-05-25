Сьогодні трамвай №30 змінює маршрут – як їхатиме
У пресслужбі Харківської міськради повідомили, що сьогодні, 25 травня, трамвай №30 їздитиме по-новому.
Так він тимчасово курсуватиме від розворотного кола «Вокзал «Харків-Пасажирський» до парку Машинобудівників.
Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, з технічних причин рух транспорту здійснюватиметься так:
- розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – майдан Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова.
Читайте також: Песика врятували пожежники із палаючого храму у Харкові
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Сьогодні трамвай №30 змінює маршрут – як їхатиме», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2026 в 07:48;