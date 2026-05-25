Сьогодні трамвай №30 змінює маршрут – як їхатиме

У пресслужбі Харківської міськради повідомили, що сьогодні, 25 травня, трамвай №30 їздитиме по-новому.

Так він тимчасово курсуватиме від розворотного кола «Вокзал «Харків-Пасажирський» до парку Машинобудівників.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, з технічних причин рух транспорту здійснюватиметься так:

розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – майдан Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова.