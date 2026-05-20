21 травня трамваї не ходитимуть в одному з районів Харкова
З 9:00 до 18:00 21 травня, у четвер, трамваї №5 та 8 не ходитимуть по пр. Байрона та вул. Морозова, на ділянці від розворотного кола «Вул. Одеська» до вул. Мухачова, повідомляє Харківська міськрада.
Це пов’язано з ремонтними роботами «Харківобленерго», пояснили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.
У цей час трамваї №5 та 8 курсуватимуть до розворотного кола «Вул. Мухачова» (замість розворотного кола «Вул. Одеська»).
Поки не будуть ходити трамваї працюватиме тимчасовий автобус від вул. Одеської (розворотне коло) до вул. Мухачова через вул. Морозова та пр. Байрона.
- • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2026 в 18:58;