Вдень 25 лютого в Харкові не їздитимуть тролейбуси одним із маршрутів

Транспорт 18:50   24.02.2026
Оксана Горун
Вдень 25 лютого в Харкові не їздитимуть тролейбуси одним із маршрутів

Пресслужба Харківської міськради попередила: тролейбус №25 не курсуватиме 25 лютого з 9:30 до 15:00.

“Рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на бул. Богдана Хмельницького буде припинений з 9:30 до 15:00 25 лютого. Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з роботами СКП “Харківзеленбуд” з видалення аварійних і сухостійних дерев”, – пояснили в мерії.

Нагадаємо, раніше через “нельотну” погоду в Харкові тимчасово припиняли рух трамваїв на різних маршрутах. Денні “потопи” через потепління змінювалися морозами, через що крига намерзала на рейках.

Читайте також: Харків готується до весни? У місті встановлюють декорації – соцмережі (відео)

Автор: Оксана Горун
