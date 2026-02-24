Вдень 25 лютого в Харкові не їздитимуть тролейбуси одним із маршрутів
Пресслужба Харківської міськради попередила: тролейбус №25 не курсуватиме 25 лютого з 9:30 до 15:00.
“Рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на бул. Богдана Хмельницького буде припинений з 9:30 до 15:00 25 лютого. Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з роботами СКП “Харківзеленбуд” з видалення аварійних і сухостійних дерев”, – пояснили в мерії.
Нагадаємо, раніше через “нельотну” погоду в Харкові тимчасово припиняли рух трамваїв на різних маршрутах. Денні “потопи” через потепління змінювалися морозами, через що крига намерзала на рейках.
Читайте також: Харків готується до весни? У місті встановлюють декорації – соцмережі (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вдень 25 лютого в Харкові не їздитимуть тролейбуси одним із маршрутів», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2026 в 18:50;