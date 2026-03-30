Трамваї в деяких районах Харкова змінять маршрути або не ходитимуть 31 березня

Трамваї №16, 16А та 30 тимчасово змінять маршрути 31 березня, трамвай №23 не курсуватиме, повідомляє Харківська міськрада .

Зміна маршрутів і відміна рейсів викликана нестабільною ситуацією в енергосистемі та необхідністю обмежити кількість трамваїв, що рухаються на пр. Тракторобудівників, на ділянці від вул. Нескорених до розворотного кола «Салтівське», пояснили в Департаменті будівництва і шляхового господарства.

Трамваї ходитимуть наступним чином:

№16, 16А – через пр. Тракторобудівників і Салтівське шосе до розворотного кола «602-й мікрорайон» (замість розворотного кола «Салтівське»);

№30 – через вул. Нескорених та вул. Шевченка до розворотного кола «Журавлівський гідропарк» (замість розворотного кола «Салтівське»);

№23: не курсуватиме.

