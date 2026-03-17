На годину спізнюється поїзд з Харкова, змінилися маршрути на Зміїв
Фото: Укрзалізниця
Поїзд №6407 Харків-Пасажирський – Ізюм слідує із затримкою в 1 годину, повідомили в Укрзалізниці.
Також щоб зберегти рух, в Укрзалізниці обмежили маршрут на Харківщині в напрямку міста Зміїв. Причиною стало пошкодження інфраструктури через російські удари по ній.
«Через пошкодження інфраструктури цієї доби поїзд №6705 Харків-Пасажирський – Зміїв курсуватиме маршрутом Харків-Пасажирський – Соколове. Поїзд №6704 Зміїв – Харків-Пасажирський їхатиме Соколове – Харків-Пасажирський», – розповіли в пресслужбі перевізника.
Популярно
- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: АТ "Укрзалізниця", изменение маршрута, маршрут, потяг;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «На годину спізнюється поїзд з Харкова, змінилися маршрути на Зміїв», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2026 в 18:50;