На годину спізнюється поїзд з Харкова, змінилися маршрути на Зміїв

Поїзд №6407 Харків-Пасажирський – Ізюм слідує із затримкою в 1 годину, повідомили в Укрзалізниці.

Також щоб зберегти рух, в Укрзалізниці обмежили маршрут на Харківщині в напрямку міста Зміїв. Причиною стало пошкодження інфраструктури через російські удари по ній.

«Через пошкодження інфраструктури цієї доби поїзд №6705 Харків-Пасажирський – Зміїв курсуватиме маршрутом Харків-Пасажирський – Соколове. Поїзд №6704 Зміїв – Харків-Пасажирський їхатиме Соколове – Харків-Пасажирський», – розповіли в пресслужбі перевізника.