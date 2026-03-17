Live

На годину спізнюється поїзд з Харкова, змінилися маршрути на Зміїв

Транспорт 18:50   17.03.2026
Оксана Якушко
Поїзд №6407 Харків-Пасажирський – Ізюм слідує із затримкою в 1 годину, повідомили в Укрзалізниці.

Також щоб зберегти рух, в Укрзалізниці обмежили маршрут на Харківщині в напрямку міста Зміїв. Причиною стало пошкодження інфраструктури через російські удари по ній.

«Через пошкодження інфраструктури цієї доби поїзд №6705 Харків-Пасажирський – Зміїв курсуватиме маршрутом Харків-Пасажирський – Соколове. Поїзд №6704 Зміїв – Харків-Пасажирський їхатиме Соколове – Харків-Пасажирський», – розповіли в пресслужбі перевізника.

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

