Низка будинків у Харкові залишиться без газу в середу: адреси

18 березня фахівці проведуть роботи на системі газопостачання в Київському районі, повідомили у Харківській міській філії «Газмережі».

У зв’язку з цим тимчасово не буде послуги за низкою адрес:

пров.Саперний буд. 19, 21, 27, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50-52

в’їзд 1-й Старовський буд. 13, 15

пров. Студентський буд. 2, 4, 6, 8, 10

вул. Студентська буд. 2,4, 5/1, 5/2, 6/18, 15/17, 19

вул. Григорія Сковороди буд. 96-А, 96

Споживачів просять бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

«Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання», – зазначили газовики.

Нагадаємо, сьогодні, 17 березня, фахівці проводитимуть роботи на системах газопостачання в Слобідському районі, повідомляли у Харківській міській філії «Газмережі». Адреси, де відключать послугу.