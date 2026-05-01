Тепло повертається. Прогноз погоди на 2 травня у Харкові й області

Погода 19:58   01.05.2026
Оксана Якушко
Тепло повертається. Прогноз погоди на 2 травня у Харкові й області

Прогноз погоди на суботу, 2 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області не прогнозують істотних опадів. Триматиметься мінлива хмарність ⛅️.

Вітер очікують північно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі все ще буде низькою, прогнозують заморозки ❄️ 0 – 3°, вдень температура коливатиметься від 9 до 14° тепла.

 

У Харкові день пройде без істотних опадів.

Вітер буде північно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі все ще буде низькою, очікують заморозки ❄️ 0 – 2°, вдень прогріється до 12 – 14° тепла.

Читайте також: Інтервали руху у метро Харкова зміняться з 1 травня: новий графік

Автор: Оксана Якушко
Тепло повертається. Прогноз погоди на 2 травня у Харкові й області
Тепло повертається. Прогноз погоди на 2 травня у Харкові й області
01.05.2026, 19:58
Температура у квітні на Харківщині була нижчою за кліматичну норму – підсумки
Температура у квітні на Харківщині була нижчою за кліматичну норму – підсумки
01.05.2026, 18:58
По Куп’янську вдарили КАБами: під завалами будинку можуть бути люди (відео)
По Куп’янську вдарили КАБами: під завалами будинку можуть бути люди (відео)
05.08.2025, 17:42
Тренажери повертають на спортмайданчик в улюбленому місці відпочинку харків’ян
Тренажери повертають на спортмайданчик в улюбленому місці відпочинку харків’ян
01.05.2026, 19:32
Дива не сталося: жінок-«ухилянток» не зняли з військового обліку в ТЦК
Дива не сталося: жінок-«ухилянток» не зняли з військового обліку в ТЦК
01.05.2026, 18:11
На півночі Харківської області посилилися атаки росіян – Генштаб ЗСУ
На півночі Харківської області посилилися атаки росіян – Генштаб ЗСУ
01.05.2026, 17:30

Новини за темою:

30.04.2026
Заморозки вночі, дощ удень. Прогноз погоди на 1 травня у Харкові й області
29.04.2026
Вдень невеликий дощ. Прогноз погоди на 30 квітня к Харкові й області
27.04.2026
Заморозки вночі. Прогноз погоди на 28 квітня у Харкові й області
19.04.2026
Вночі – заморозки. Прогноз погоди на 20 квітня у Харкові й області
17.04.2026
Дощ, туман, вдень +15. Прогноз погоди на 18 квітня у Харкові й області


  • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2026 в 19:58;

