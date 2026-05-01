Тепло повертається. Прогноз погоди на 2 травня у Харкові й області

Прогноз погоди на суботу, 2 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області не прогнозують істотних опадів. Триматиметься мінлива хмарність ⛅️.

Вітер очікують північно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі все ще буде низькою, прогнозують заморозки ❄️ 0 – 3°, вдень температура коливатиметься від 9 до 14° тепла.

У Харкові день пройде без істотних опадів.

Вітер буде північно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі все ще буде низькою, очікують заморозки ❄️ 0 – 2°, вдень прогріється до 12 – 14° тепла.