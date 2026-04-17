Дощ, туман, вдень +15. Прогноз погоди на 18 квітня у Харкові й області
Прогноз погоди на суботу, 18 квітня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області вночі очікують дощ 🌧, вдень місцями можливий невеликий дощ 🌧.
Вночі та вранці прогнозують слабкий туман 🌫. Загалом триматиметься хмарна погода ☁️.
Вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 5 до 10° тепла, вдень від 10 до 15° тепла.
У Харкові вночі прогнозують дощ 🌧, вдень очікують невеликий дощ 🌧. Вночі та вранці можливий слабкий туман 🌫.
Вітер прогнозують змінних напрямків, 3 – 8 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі становитиме 7 – 9° тепла, вдень 13 – 15° тепла.
- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2026 в 19:39;