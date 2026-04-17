Дождь, туман, днем ​​+15. Прогноз погоды на 18 апреля в Харькове и области

Прогноз погоды на субботу, 18 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью ожидают дождь 🌧, днем ​​местами возможен небольшой дождь 🌧.

Ночью и утром прогнозируют слабый туман. В целом будет облачная погода ☁️.

Ветер ожидают переменных направлений, 3 – 8 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 5 до 10 ° тепла, днем ​​от 10 до 15 ° тепла.

В Харькове ночью прогнозируют дождь 🌧, днем ​​ожидают небольшой дождь 🌧. Ночью и утром возможен слабый туман.

Ветер прогнозируют переменніх направлений, 3 – 8 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет 7 – 9° тепла, днем ​​13 – 15° тепла.