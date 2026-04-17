Live

Дождь, туман, днем ​​+15. Прогноз погоды на 18 апреля в Харькове и области

Погода 19:39   17.04.2026
Оксана Якушко
Прогноз погоды на субботу, 18 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью ожидают дождь 🌧, днем ​​местами возможен небольшой дождь 🌧.
Ночью и утром прогнозируют слабый туман. В целом будет облачная погода ☁️.
Ветер ожидают переменных направлений, 3 – 8 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 5 до 10 ° тепла, днем ​​от 10 до 15 ° тепла.

В Харькове ночью прогнозируют дождь 🌧, днем ​​ожидают небольшой дождь 🌧. Ночью и утром возможен слабый туман.
Ветер прогнозируют переменніх направлений, 3 – 8 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет 7 – 9° тепла, днем ​​13 – 15° тепла.

Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Дождь, туман, днем ​​+15. Прогноз погоды на 18 апреля в Харькове и области», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
