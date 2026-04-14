Дождь и сильный ветер. Прогноз погоды на 15 апреля в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на среду, 15 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области прогнозируют ночью дождь, днем ожидают небольшой дождь. Будет облачная погода ☁️.
Ветер ночью прогнозируют северо-западный, 7-12 м/с, с порывами 💨 до 15-20 м/с; днем ветер сменит направление на западное, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 3 до 8° тепла, днем от 8 до 13° тепла.
В Харькове ночью прогнозируют дождь 🌧, днем ожидают небольшой дождь 🌧.
Ветер ночью прогнозируют северо-западный, 7-12 м/с, с порывами 💨 до 15-20 м/с; днем ветер будет западный, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет 5 – 7° тепла, днем 8 – 10° тепла.
- • Дата публикации материала: 14 апреля 2026 в 20:03;