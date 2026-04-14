Погода 20:03   14.04.2026
Оксана Якушко
Дождь и сильный ветер. Прогноз погоды на 15 апреля в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на среду, 15 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области прогнозируют ночью дождь, днем ​​ожидают небольшой дождь. Будет облачная погода ☁️.
Ветер ночью прогнозируют северо-западный, 7-12 м/с, с порывами 💨 до 15-20 м/с; днем ветер сменит направление на западное, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 3 до 8° тепла, днем ​​от 8 до 13° тепла.

В Харькове ночью прогнозируют дождь 🌧, днем ​​ожидают небольшой дождь 🌧.
Ветер ночью прогнозируют северо-западный, 7-12 м/с, с порывами 💨 до 15-20 м/с; днем ветер будет западный, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет 5 – 7° тепла, днем ​​8 – 10° тепла.

