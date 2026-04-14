Live

Взрывы вновь звучат в Харькове 14 апреля, есть пострадавшие (дополнено)

Происшествия 11:05   14.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

Первые звуки «прилетов» в Харькове начали раздаваться около 10:40. 

Дополнено в 11:05. Еще один удар зафиксировали в Киевском районе. Оккупанты опять ударили по частному дому, на этот раз – информации о пострадавших нет, добавил городской голова.

В 10:47 мэр Игорь Терехов констатировал, что под ударом вновь оказался Шевченковский район. 

«Есть пострадавшие. Информация уточняется», – написал городской голова.

Кроме того, по информации Терехова, под удар попал частный дом в Киевском районе. Новость будет дополняться.

Отметим, тревога в Харькове звучит с 10:03. Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что на Харьковщину полетели КАБы. После чего мониторинговые ТГ-каналы фиксировали БпЛА в разных частях города. Периодически было слышно работу ПВО. 

Утром 14 апреля Харьков уже пережил «прилет». ВС РФ атаковали многоэтажку в Шевченковском районе. Беспилотник типа «Молния» ударил по балкону на верхнем этаже. Острую стрессовую реакцию испытала 44-летняя женщина.

Читайте также: За сутки из-за ударов РФ пострадали 20 жителей области, погибла женщина

Популярно
Новости Харькова – главное 14 апреля: утро в городе началось со взрывов
Новости Харькова – главное 14 апреля: утро в городе началось со взрывов
14.04.2026, 10:54
14.04.2026, 10:54
Сегодня 14 апреля: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 апреля: какой праздник и день в истории
14.04.2026, 06:00
14.04.2026, 06:00
Утром россияне атаковали многоэтажку в Харькове — пострадала женщина
Утром россияне атаковали многоэтажку в Харькове — пострадала женщина
14.04.2026, 07:18
14.04.2026, 07:18
Куда утром ударили россияне, показали в прокуратуре (фото)
Куда утром ударили россияне, показали в прокуратуре (фото)
14.04.2026, 10:01
14.04.2026, 10:01
Не знают, сеять ли осенью: как топливный кризис влияет на фермеров Харьковщины
Не знают, сеять ли осенью: как топливный кризис влияет на фермеров Харьковщины
14.04.2026, 08:05
14.04.2026, 08:05
Взрывы вновь звучат в Харькове 14 апреля, есть пострадавшие (дополнено)
Взрывы вновь звучат в Харькове 14 апреля, есть пострадавшие (дополнено)
14.04.2026, 11:05
14.04.2026, 11:05

Новости по теме:

14.04.2026
Куда утром ударили россияне, показали в прокуратуре (фото)
14.04.2026
За сутки из-за ударов РФ пострадали 20 жителей области, погибла женщина
14.04.2026
Утром россияне атаковали многоэтажку в Харькове — пострадала женщина
13.04.2026
Россияне ударили по «скорой» на Золочевщине – она везла тяжело раненую
13.04.2026
Взрывы звучали в Харькове 13 апреля – что известно


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Взрывы вновь звучат в Харькове 14 апреля, есть пострадавшие (дополнено)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 14 апреля 2026 в 11:05;

