Взрывы вновь звучат в Харькове 14 апреля, есть пострадавшие (дополнено)

Первые звуки «прилетов» в Харькове начали раздаваться около 10:40.

Дополнено в 11:05. Еще один удар зафиксировали в Киевском районе. Оккупанты опять ударили по частному дому, на этот раз – информации о пострадавших нет, добавил городской голова.

В 10:47 мэр Игорь Терехов констатировал, что под ударом вновь оказался Шевченковский район.

«Есть пострадавшие. Информация уточняется», – написал городской голова.

Кроме того, по информации Терехова, под удар попал частный дом в Киевском районе. Новость будет дополняться.

Отметим, тревога в Харькове звучит с 10:03. Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что на Харьковщину полетели КАБы. После чего мониторинговые ТГ-каналы фиксировали БпЛА в разных частях города. Периодически было слышно работу ПВО.

Утром 14 апреля Харьков уже пережил «прилет». ВС РФ атаковали многоэтажку в Шевченковском районе. Беспилотник типа «Молния» ударил по балкону на верхнем этаже. Острую стрессовую реакцию испытала 44-летняя женщина.