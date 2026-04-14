За сутки из-за ударов РФ пострадали 20 жителей области, погибла женщина

Происшествия 08:50   14.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
За сутки из-за ударов РФ пострадали 20 жителей области, погибла женщина

В утренней сводке 14 апреля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение минувших суток россияне обстреляли 23 населенных пунктов области, а также Харьков. Известно также об одной погибшей и 20 пострадавших. 

«В с. Рясное Золочевской громады пострадали 51-летняя и 72-летняя женщины; в с. Писаревка Золочевской громады пострадал 32-летний мужчина; в г. Дергачи получили ранения мужчины 61, 62, 69, 48, 45 лет; в с. Заброды Богодуховской громады подверглись острой реакции на стресс 78-летняя и 75-летняя женщины, травмировался 73-летний мужчина; в пос. Большой Бурлук погибла 74-летняя женщина, пострадали 63-летняя и 57-летняя женщина и 67-летний мужчина; в пос. Старый Салтов получила острую реакцию на стресс 33-летняя женщина; в г. Богодухов пострадали женщины 79, 68, 74 лет и 77-летний мужчина; в г. Харьков получила острую реакцию на стресс 44-летняя женщина», – пишет Синегубов.

В течение суток по региону ударило следующее вооружение:

  • ракета;
  • три КАБа;
  • 18 БпЛА типа «Герань-2»;
  • семь БпЛА типа «Молния»;
  • два fpv-дрона;
  • 21 БпЛА (тип устанавливается).

За сутки под атакой россиян оказалась гражданская инфраструктура в Богодуховском, Харьковском, Лозовском, Чугуевском и Купянском районах области.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
  • • Дата публикации материала: 14 апреля 2026 в 08:50;

