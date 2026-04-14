Генштаб сообщил, где шли бои в Харьковской области – данные на 08:00

Украина 08:10   14.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
В течение минувших суток на Харьковщине было восемь боев, пишет Генштаб ВСУ.

На севере области СОУ отбили пять атак оккупантов около Зыбино, Лимана, Синельниково и Волчанска.

Тем временем на Купянском направлении россияне штурмовали позиции ВСУ три раза в районе Ковшаровки, Новоплатоновки и Новоосиново.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 125 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар, применив две ракеты, совершил 70 авиационных ударов, сбросил 246 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 10 256 дронов-камикадзе и произвел 3828 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 72 из реактивных систем залпового огня», – передают в ГШ.

Потери россиян, по информации Генштаба, следующие:

Читайте также: Утром россияне атаковали многоэтажку в Харькове — пострадала женщина

Новости Харькова – главное 14 апреля: утро в городе началось со взрывов
Новости Харькова – главное 14 апреля: утро в городе началось со взрывов
14.04.2026, 08:17
Утром россияне атаковали многоэтажку в Харькове — пострадала женщина
Утром россияне атаковали многоэтажку в Харькове — пострадала женщина
14.04.2026, 07:18
Сегодня 14 апреля: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 апреля: какой праздник и день в истории
14.04.2026, 06:00
Взрывы звучали в Харькове 13 апреля – что известно
Взрывы звучали в Харькове 13 апреля – что известно
13.04.2026, 12:26
Днем дождь и 13 тепла. Прогноз погоды на 14 апреля в Харькове и области
Днем дождь и 13 тепла. Прогноз погоды на 14 апреля в Харькове и области
13.04.2026, 19:59
В бытовом пожаре погиб 87-летний мужчина – что горело, рассказали в ГСЧС
В бытовом пожаре погиб 87-летний мужчина – что горело, рассказали в ГСЧС
14.04.2026, 09:15

Новости по теме:

13.04.2026
На Пасху в Украине было 107 боев – где атаковали россияне
09.04.2026
Больше 40 беспилотников ударили по Харьковщине за сутки, есть пострадавшие
09.04.2026
Где атаковал враг на Харьковщине – утренняя сводка Генштаба
08.04.2026
Где шли бои на Харьковщине – данные Генштаба на 08:00
31.03.2026
Где шли бои на Харьковщине, сообщил Генштаб


Если вам интересна новость: «Генштаб сообщил, где шли бои в Харьковской области – данные на 08:00», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток на Харьковщине было восемь боев, пишет Генштаб ВСУ.".