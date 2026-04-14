Генштаб сообщил, где шли бои в Харьковской области – данные на 08:00

В течение минувших суток на Харьковщине было восемь боев, пишет Генштаб ВСУ.

На севере области СОУ отбили пять атак оккупантов около Зыбино, Лимана, Синельниково и Волчанска.

Тем временем на Купянском направлении россияне штурмовали позиции ВСУ три раза в районе Ковшаровки, Новоплатоновки и Новоосиново.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 125 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар, применив две ракеты, совершил 70 авиационных ударов, сбросил 246 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 10 256 дронов-камикадзе и произвел 3828 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 72 из реактивных систем залпового огня», – передают в ГШ.

Потери россиян, по информации Генштаба, следующие: