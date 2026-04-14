Утром россияне атаковали многоэтажку в Харькове — пострадала женщина
Взрыв в Харькове прогремел утром 14 апреля около 06:30.
После этого мэр Игорь Терехов уточнил: «прилетело» по многоэтажке в Шевченковском районе. На месте «прилета» — небольшое задымление.
«По предварительной информации, удар пришелся на последние этажи», – уточнил городской голова.
После чего начальник ХОВА Олег Синегубов написал, что дрон атаковал балкон в многоэтажке. Есть информация о пострадавшей.
«Пострадала 44-летняя женщина. Она получила острую реакцию на стресс. Медики оказывают всю необходимую помощь», – добавил начальник ХОВА.
Читайте также: Многоэтажку восстанавливают в одном из районов Харькова
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Утром россияне атаковали многоэтажку в Харькове — пострадала женщина», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 14 апреля 2026 в 07:18;