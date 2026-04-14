Вранці росіяни атакували багатоповерхівку в Харкові – постраждала жінка

Вибух у Харкові пролунав уранці 14 квітня близько 06:30.

Після цього мер Ігор Терехов уточнив: «прилетіло» по багатоповерхівці в Шевченківському районі. На місці “прильоту” – невелике задимлення.

“За попередньою інформацією, удар прийшовся на останні поверхи”, – уточнив міський голова.

Після чого начальник ХОВА Олег Синєгубов написав, що дрон атакував балкон у багатоповерхівці. Є інформація про постраждалу.

“Постраждала 44-річна жінка. Вона отримала гостру реакцію на стрес. Медики надають всю необхідну допомогу”, – додав начальник ХОВА.