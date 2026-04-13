Багатоповерхівку відновлюють в одному з районів Харкова

На Салтівському шосе відновлюють багатоквартирний житловий будинок, пошкоджений внаслідок бойових дій.

Про це повідомила Харківська міськрада.

Фахівці вже замінили у дев’ятиповерхівці пошкоджені вікна, зараз там відновлюють вхідні групи: фарбують, відновлюють козирки, укладають плитку та монтують пандуси, розповіли у Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.

У планах майстрів зробити капремонт понад 2 тис. кв. м покрівлі, відремонтувати місця загального користування, відновити цоколь, відмостки та міжпанельні шви.