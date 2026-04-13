Багатоповерхівку відновлюють в одному з районів Харкова

Суспільство 18:30   13.04.2026
Оксана Якушко
На Салтівському шосе відновлюють багатоквартирний житловий будинок, пошкоджений внаслідок бойових дій.

Про це повідомила Харківська міськрада.

Фахівці вже замінили у дев’ятиповерхівці пошкоджені вікна, зараз там відновлюють вхідні групи: фарбують, відновлюють козирки, укладають плитку та монтують пандуси, розповіли у Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.

У планах майстрів зробити капремонт понад 2 тис. кв. м покрівлі, відремонтувати місця загального користування, відновити цоколь, відмостки та міжпанельні шви.

Читайте також: Вибухи лунали у Харкові 13 квітня – що відомо

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Немовля забрали у матері з Харківщини, що вела асоціальне життя
Немовля забрали у матері з Харківщини, що вела асоціальне життя
13.04.2026, 19:14
Загиблий і 7 постраждалих – росіяни атакували місто і селище на Харківщині
Загиблий і 7 постраждалих – росіяни атакували місто і селище на Харківщині
13.04.2026, 17:54
Багатоповерхівку відновлюють в одному з районів Харкова
Багатоповерхівку відновлюють в одному з районів Харкова
13.04.2026, 18:30
Вибухи лунали у Харкові 13 квітня – що відомо
Вибухи лунали у Харкові 13 квітня – що відомо
13.04.2026, 12:26
«Для неї не існує меж»: харків’янка встановила рекорд України (відео)
«Для неї не існує меж»: харків’янка встановила рекорд України (відео)
13.04.2026, 15:24
Два бої йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Два бої йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
13.04.2026, 16:42

Новини за темою:

08.04.2026
Відновлення будинку на Академіка Павлова: що вже зробили (фото)
07.04.2026
Ремонт та відновлення багатоповерхівок Харкова: що вже зробили (фото)
27.03.2026
Відновлення будинку на вулиці Леся Сердюка: що вже зробили (фото)
24.03.2026
Лише одне підприємство Харківщини отримало грант до 16 млн на відновлення
19.03.2026
Який зараз має вигляд будинок, де загинула юна художниця Ніка Кожушко


  • • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2026 в 18:30;

