Багатоповерхівку відновлюють в одному з районів Харкова
Фото: ХМР
На Салтівському шосе відновлюють багатоквартирний житловий будинок, пошкоджений внаслідок бойових дій.
Про це повідомила Харківська міськрада.
Фахівці вже замінили у дев’ятиповерхівці пошкоджені вікна, зараз там відновлюють вхідні групи: фарбують, відновлюють козирки, укладають плитку та монтують пандуси, розповіли у Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.
У планах майстрів зробити капремонт понад 2 тис. кв. м покрівлі, відремонтувати місця загального користування, відновити цоколь, відмостки та міжпанельні шви.
Читайте також: Вибухи лунали у Харкові 13 квітня – що відомо
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відновлення, восстановление домов, дім, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Багатоповерхівку відновлюють в одному з районів Харкова», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2026 в 18:30;