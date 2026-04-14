Генштаб повідомив, де точилися бої в Харківській області – дані на 08:00

Протягом минулої доби на Харківщині було вісім боїв, пише Генштаб ЗСУ.

На півночі області СОУ відбили п’ять атак окупантів біля Зибиного, Лимана, Синельникового та Вовчанська.

Тим часом на Куп’янському напрямку росіяни штурмували позиції ЗСУ тричі в районі Ківшарівки, Новоплатонівки та Новоосинового.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 125 бойових зіткнень. Учора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, здійснив 70 авіаційних ударів, скинув 246 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 10 256 дронів-камікадзе та здійснив 3828 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 72 – із реактивних систем залпового вогню“, – передають у ГШ.

