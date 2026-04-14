За добу через удари РФ постраждали 20 жителів області, загинула жінка
У ранковому зведенні 14 квітня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби росіяни обстріляли 23 населені пункти області, а також Харків. Відомо також про одну загиблу та 20 постраждалих.
“У с. Рясне Золочівської громади постраждали 51-річна і 72-річна жінки; у с. Писарівка Золочівської громади постраждав 32-річний чоловік; у м. Дергачі зазнали поранень чоловіки 61, 62, 69, 48, 45 років; у с. Заброди Богодухівської громади зазнали гострої реакції на стрес 78-річна і 75-річна жінки, травмувався 73-річний чоловік; у сел. Великий Бурлук загинула 74-річна жінка, постраждали 63-річна і 57-річна жінки та 67-річний чоловік; у сел. Старий Салтів зазнала гострої реакції на стрес 33-річна жінка; у м. Богодухів постраждали жінки 79, 68, 74 років і 77-річний чоловік; у м. Харків зазнала гострої реакції на стрес 44-річна жінка”, – пише Синєгубов.
Протягом доби по регіону вдарило таке озброєння:
- ракета;
- три КАБи;
- 18 БпЛА типу “Герань-2”;
- сім БпЛА типу «Молния»;
- два fpv-дрони;
- 21 БпЛА (тип встановлюється).
За добу під атакою росіян опинилася цивільна інфраструктура у Богодухівському, Харківському, Лозівському, Чугуївському та Куп’янському районах області.
• Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2026 в 08:50;