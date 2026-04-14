Куда утром ударили россияне, показали в прокуратуре (фото)

Происшествия 10:01   14.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Харьковской облпрокуратуре показали последствия российского обстрела Харькова.

Около 06:20 враг выпустил беспилотник «Молния» по Шевченковскому району Харькова, утановили в прокуратуре.

Обстрел Харькова 14 апреля 2026

«Зафиксировано попадание в балкон квартиры на 23 этаже многоквартирного жилого дома. Пострадала 44-летняя женщина. Она испытала острую реакцию на стресс», – пишут правоохранители.

Кроме того, повреждено остекление и фасад дома.

Обстрел Харькова 14 апреля 2026

«При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.

Читайте также: В бытовом пожаре погиб 87-летний мужчина – что горело, рассказали в ГСЧС

Новости Харькова – главное 14 апреля: утро в городе началось со взрывов
Сегодня 14 апреля: какой праздник и день в истории
Утром россияне атаковали многоэтажку в Харькове — пострадала женщина
Не знают, сеять ли осенью: как топливный кризис влияет на фермеров Харьковщины
В Саржином Яру обновляют одну из локаций (фото)
В Саржином Яру обновляют одну из локаций (фото)
14.04.2026, 10:20

Новости по теме:

14.04.2026
За сутки из-за ударов РФ пострадали 20 жителей области, погибла женщина
14.04.2026
Утром россияне атаковали многоэтажку в Харькове — пострадала женщина
13.04.2026
Россияне ударили по «скорой» на Золочевщине – она везла тяжело раненую
13.04.2026
Взрывы звучали в Харькове 13 апреля – что известно
13.04.2026
Четверо пострадавших, разрушены дома и транспорт: как прошли сутки в регионе


