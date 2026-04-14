Куда утром ударили россияне, показали в прокуратуре (фото)

В Харьковской облпрокуратуре показали последствия российского обстрела Харькова.

Около 06:20 враг выпустил беспилотник «Молния» по Шевченковскому району Харькова, утановили в прокуратуре.

«Зафиксировано попадание в балкон квартиры на 23 этаже многоквартирного жилого дома. Пострадала 44-летняя женщина. Она испытала острую реакцию на стресс», – пишут правоохранители.

Кроме того, повреждено остекление и фасад дома.

«При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.