Куда утром ударили россияне, показали в прокуратуре (фото)
В Харьковской облпрокуратуре показали последствия российского обстрела Харькова.
Около 06:20 враг выпустил беспилотник «Молния» по Шевченковскому району Харькова, утановили в прокуратуре.
«Зафиксировано попадание в балкон квартиры на 23 этаже многоквартирного жилого дома. Пострадала 44-летняя женщина. Она испытала острую реакцию на стресс», – пишут правоохранители.
Кроме того, повреждено остекление и фасад дома.
«При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.
- • Дата публикации материала: 14 апреля 2026 в 10:01;