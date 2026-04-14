В бытовом пожаре погиб 87-летний мужчина – что горело, рассказали в ГСЧС

Происшествия 09:15   14.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
В течение минувших суток спасатели региона потушили 23 пожара, восемь из них – возникли из-за российских обстрелов в Богодуховском, Купянском, Лозовском, Харьковском районах области, а также – в Харькове. Об этом сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. 

Накануне, 13 апреля, россияне били по Великому Бурлуку беспилотниками. В результате возник пожар в частном доме на площади 70 квадратных метров. Кроме того, повреждены близлежащие дома, авто и хозпостройки. Погиб местный житель, еще три человека – пострадали.

Кроме того, беспилотники атаковали и Дергачи. Там повреждено гражданское предприятие, пострадали пять человек.

«Утром 14 апреля вражеский дрон попал в балкон квартиры на 24 этаже жилого 25-этажного дома в Шевченковском районе Харькова, вызвав пожар площадью квадратный метр. Спасатели оперативно потушили огонь и обследовали место обстрела. По предварительным данным, один человек пострадал», – передают пожарные.

А в бытовом пожаре погиб 87-летний мужчина, добавили в ГСЧС.

Читайте также: За сутки из-за ударов РФ пострадали 20 жителей области, погибла женщина

