У побутовій пожежі загинув 87-річний чоловік – що горіло, розповіли у ДСНС
Протягом минулої доби рятувальники регіону загасили 23 пожежі, вісім із них – виникли через російські обстріли у Богодухівському, Куп’янському, Лозівському, Харківському районах області, а також – у Харкові. Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Напередодні, 13 квітня, росіяни били по Великому Бурлуку безпілотниками. В результаті виникла пожежа у приватному будинку на площі 70 квадратних метрів. Крім того, пошкоджені прилеглі будинки, авто та господарські споруди. Загинув місцевий житель, ще троє людей – постраждали.
Крім того, безпілотники атакували й Дергачі. Там пошкоджене цивільне підприємство, постраждали п’ятеро людей.
“Вранці 14 квітня ворожий дрон влучив у балкон квартири на 24 поверсі житлового 25-поверхового будинку у Шевченківському районі Харкова, спричинивши пожежу площею квадратний метр. Рятувальники оперативно загасили вогонь та провели обстеження місця обстрілу. За попередніми даними одна особа постраждала”, – передають пожежники.
А у побутовій пожежі загинув 87-річний чоловік, додали у ДСНС.
- • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2026 в 09:15;