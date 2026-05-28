Live

ГСЧС: россияне атаковали почтовое отделение в Изюме – есть пострадавший

Происшествия 07:51   28.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
ГСЧС: россияне атаковали почтовое отделение в Изюме – есть пострадавший

В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали, что за минувшие сутки спасатели потушили 14 пожаров. 

Один пожар начался после российских обстрелов, отметили в ГСЧС. Враг ударил по Изюму.

«В городе Изюм в результате попадания вражеского БпЛА по почтовому отделению пострадал 54-летний мужчина и возник пожар на площади десять квадратных метров», – уточнили спасатели.

Кроме того, в течение минувших суток пиротехники выявили и обезвредили 62 единицы взрывоопасных предметов, добавили в ГСЧС.

Читайте также: Ремонт и скользкая дорога: автобус с людьми врезался в фуру на киевской трассе

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 28 мая: как прошла ночь
Новости Харькова — главное за 28 мая: как прошла ночь
28.05.2026, 08:08
Опасные шквалы, от +6: прогноз погоды по Харькову и области на 28 мая
Опасные шквалы, от +6: прогноз погоды по Харькову и области на 28 мая
27.05.2026, 20:55
Сегодня 28 мая 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 28 мая 2026: какой праздник и день в истории
28.05.2026, 06:00
«Новую почту» атаковали россияне на Харьковщине — пострадал сотрудник (фото)
«Новую почту» атаковали россияне на Харьковщине — пострадал сотрудник (фото)
27.05.2026, 20:17
Сегодня в Харькове горели торговые павильоны (фото, видео)
Сегодня в Харькове горели торговые павильоны (фото, видео)
27.05.2026, 14:11
Двое людей пострадали из-за российских обстрелов – Синегубов
Двое людей пострадали из-за российских обстрелов – Синегубов
28.05.2026, 08:40

Новости по теме:

27.05.2026
Трое людей пострадали в бытовых пожарах на Харьковщине
26.05.2026
ГСЧС: пожары после «прилетов» и бытовые возгорания бушевали на Харьковщине
25.05.2026
ГСЧС: пять человек пострадали при пожаре в многоэтажке в Харькове
24.05.2026
За сутки спасатели потушили 21 пожар на Харьковщине
20.05.2026
Бытовой пожар на Салтовке, возгорания из-за ударов – ГСЧС о сутках в регионе


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «ГСЧС: россияне атаковали почтовое отделение в Изюме – есть пострадавший», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 28 мая 2026 в 07:51;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали, что за минувшие сутки спасатели потушили 14 пожаров. ".