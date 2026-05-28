ГСЧС: россияне атаковали почтовое отделение в Изюме – есть пострадавший
В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали, что за минувшие сутки спасатели потушили 14 пожаров.
Один пожар начался после российских обстрелов, отметили в ГСЧС. Враг ударил по Изюму.
«В городе Изюм в результате попадания вражеского БпЛА по почтовому отделению пострадал 54-летний мужчина и возник пожар на площади десять квадратных метров», – уточнили спасатели.
Кроме того, в течение минувших суток пиротехники выявили и обезвредили 62 единицы взрывоопасных предметов, добавили в ГСЧС.
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: возгорания, ГСЧС, пожары, харьковщина;
- • Дата публикации материала: 28 мая 2026 в 07:51;