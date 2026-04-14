Live

Куди зранку вдарили росіяни, показали у прокуратурі (фото)

Події 10:01   14.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харківській облпрокуратурі показали наслідки російського обстрілу Харкова.

Близько 06:20 ворог випустив безпілотник “Молния” по Шевченківському району Харкова, встановили в прокуратурі.

Обстріл Харкова 14 квітня 2026

Зафіксовано влучання у балкон квартири на 23 поверсі багатоквартирного житлового будинку. Постраждала 44-річна жінка. Вона зазнала гострої реакції на стрес”, – пишуть правоохоронці.

Крім того, пошкоджено скління та фасад будинку.

Обстріл Харкова 14 квітня 2026

“За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – додали у прокуратурі.

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
