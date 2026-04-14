Куди зранку вдарили росіяни, показали у прокуратурі (фото)
У Харківській облпрокуратурі показали наслідки російського обстрілу Харкова.
Близько 06:20 ворог випустив безпілотник “Молния” по Шевченківському району Харкова, встановили в прокуратурі.
“Зафіксовано влучання у балкон квартири на 23 поверсі багатоквартирного житлового будинку. Постраждала 44-річна жінка. Вона зазнала гострої реакції на стрес”, – пишуть правоохоронці.
Крім того, пошкоджено скління та фасад будинку.
“За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – додали у прокуратурі.
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Куди зранку вдарили росіяни, показали у прокуратурі (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2026 в 10:01;