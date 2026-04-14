Куди зранку вдарили росіяни, показали у прокуратурі (фото)

У Харківській облпрокуратурі показали наслідки російського обстрілу Харкова.

Близько 06:20 ворог випустив безпілотник “Молния” по Шевченківському району Харкова, встановили в прокуратурі.

“Зафіксовано влучання у балкон квартири на 23 поверсі багатоквартирного житлового будинку. Постраждала 44-річна жінка. Вона зазнала гострої реакції на стрес”, – пишуть правоохоронці.

Крім того, пошкоджено скління та фасад будинку.

“За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – додали у прокуратурі.