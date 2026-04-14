Вибухи знову лунають у Харкові 14 квітня, є постраждалі

Події 11:05   14.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР

Перші звуки «прильотів» у Харкові почали лунати близько 10:40. 

О 10:47 мер Ігор Терехов констатував, що під ударом знову опинився Шевченківський район. 

“Є постраждалі. Інформація уточнюється”, – написав міський голова.

Крім того, за інформацією Терехова, під удар потрапив приватний будинок у Київському районі. Новина доповнюватиметься.

Зазначимо, тривога у Харкові звучить із 10:03. Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що на Харківщину полетіли КАБи. Після цього моніторингові ТГ-канали фіксували БпЛА у різних частинах міста. Періодично було чути роботу ППО. 

Зранку 14 квітня Харків уже пережив «приліт». ЗС РФ атакували багатоповерхівку у Шевченківському районі. Безпілотник типу «Молния» вдарив по балкону на верхньому поверсі. Гостру стресову реакцію отримала 44-річна жінка.

Читайте також: За добу через удари РФ постраждали 20 мешканців області, загинула жінка

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Вибухи знову лунають у Харкові 14 квітня, є постраждалі
Вибухи знову лунають у Харкові 14 квітня, є постраждалі
14.04.2026, 11:05
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2026 в 11:05;

