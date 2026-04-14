Вибухи знову лунають у Харкові 14 квітня, є постраждалі

Перші звуки «прильотів» у Харкові почали лунати близько 10:40.

О 10:47 мер Ігор Терехов констатував, що під ударом знову опинився Шевченківський район.

“Є постраждалі. Інформація уточнюється”, – написав міський голова.

Крім того, за інформацією Терехова, під удар потрапив приватний будинок у Київському районі. Новина доповнюватиметься.

Зазначимо, тривога у Харкові звучить із 10:03. Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що на Харківщину полетіли КАБи. Після цього моніторингові ТГ-канали фіксували БпЛА у різних частинах міста. Періодично було чути роботу ППО.

Зранку 14 квітня Харків уже пережив «приліт». ЗС РФ атакували багатоповерхівку у Шевченківському районі. Безпілотник типу «Молния» вдарив по балкону на верхньому поверсі. Гостру стресову реакцію отримала 44-річна жінка.