Новости Харькова – главное 14 апреля: утро в городе началось со взрывов

07:22

Утром россияне атаковали многоэтажку в Харькове — пострадала женщина

Взрыв в Харькове прогремел утром 14 апреля около 06:30. После этого мэр Игорь Терехов уточнил: «прилетело» по многоэтажке в Шевченковском районе. На месте «прилета» — небольшое задымление.

«По предварительной информации, удар пришелся на последние этажи», – уточнил городской голова.

После чего начальник ХОВА Олег Синегубов написал, что дрон атаковал балкон в многоэтажке. Есть информация о пострадавшей.

«Пострадала 44-летняя женщина. Она получила острую реакцию на стресс. Медики оказывают всю необходимую помощь», – добавил начальник ХОВА.