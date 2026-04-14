Новости Харькова – главное 14 апреля: утро в городе началось со взрывов

Происшествия 07:22   14.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

Утром россияне атаковали многоэтажку в Харькове — пострадала женщина

Взрыв в Харькове прогремел утром 14 апреля около 06:30. После этого мэр Игорь Терехов уточнил: «прилетело» по многоэтажке в Шевченковском районе. На месте «прилета» — небольшое задымление.

«По предварительной информации, удар пришелся на последние этажи», – уточнил городской голова.

После чего начальник ХОВА Олег Синегубов написал, что дрон атаковал балкон в многоэтажке. Есть информация о пострадавшей.

«Пострадала 44-летняя женщина. Она получила острую реакцию на стресс. Медики оказывают всю необходимую помощь», – добавил начальник ХОВА.

Читайте также: Сегодня 14 апреля: какой праздник и день в истории

Взрывы звучали в Харькове 13 апреля – что известно
Взрывы звучали в Харькове 13 апреля – что известно
13.04.2026, 12:26
Сегодня 14 апреля: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 апреля: какой праздник и день в истории
14.04.2026, 06:00
Реальное обострение после фейкового перемирия на Харьковщине – итоги 13 апреля
Реальное обострение после фейкового перемирия на Харьковщине – итоги 13 апреля
13.04.2026, 23:00
Днем дождь и 13 тепла. Прогноз погоды на 14 апреля в Харькове и области
Днем дождь и 13 тепла. Прогноз погоды на 14 апреля в Харькове и области
13.04.2026, 19:59
Новости Харькова – главное 13 апреля: удары по области, «прилеты» в городе
Новости Харькова – главное 13 апреля: удары по области, «прилеты» в городе
13.04.2026, 22:00
Новости по теме:

13.04.2026
Реальное обострение после фейкового перемирия на Харьковщине – итоги 13 апреля
13.04.2026
Новости Харькова – главное 13 апреля: удары по области, «прилеты» в городе
11.04.2026
Новости Харькова – главное за 11 апреля: успехи ВСУ, детсад, наши дома
10.04.2026
Ошибочные «уклонистки» и долги харьковчан за отопление — итоги 10 апреля
10.04.2026
Новости Харькова – главное 10 апреля: снег, разобрались с женщинами в розыске


  • • Дата публикации материала: 14 апреля 2026 в 07:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".