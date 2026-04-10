Ошибочные «уклонистки» и долги харьковчан за отопление — итоги 10 апреля

32 женщины сняли с розыска ТЦК. Около 9 млрд грн задолжали жители Харькова за отопление. Ледяной водой пытался пересечь границу 36-летний харьковчанин. Выпал апрельский снег. МГ «Объектив» напоминает главные новости 10 апреля.

Все они неожиданно обнаружили себя военнообязанными — да еще и со штрафами за нарушение правил учета. Значительное количество в розыск подал Шевченковский РТЦК Харькова. После огласки ситуации в СМИ и соцсетях с ней начало разбираться Минобороны. Сегодня на заседании Верховной Рады министр Михаил Федоров сообщил: все ограничения с женщин сняты, их больше не разыскивают, а штрафы отменили. Пресс-служба Минобороны прокомментировала: вопрос статуса «в розыске» возник из-за технической ошибки в одном из РТЦК. С общего воинского учета женщин, которые ошибочно туда попали, снимут до конца апреля. Федоров заверил: поставил задачу создать технические предохранители, чтобы подобные истории больше не возникали. А также — чтобы исключить человеческий фактор. Мы подробно разбирались в истории женщин, которых сделали «уклонистками». Все подробности читайте в материале «Объектива».

<br />

Такие данные привел городской голова Игорь Терехов в ответе на публикацию «Экономической правды» о «Харькове коммунистическом». По словам мэра, такие долги населения накапливались с 2014 года. Что касается прошлого отопительного сезона, то уровень расчетов мэр назвал «феноменальным» — более 91%. С должниками активно судятся — сейчас в работе более 8 тысяч исков. Также Терехов сообщил, что КП «Харьковские тепловые сети» задолжало за газ и его распределение 22,3 млрд грн. Из них почти 2,6 млрд — штрафные санкции. Еще 17,5 млрд харьковским тепловикам должно государство. Речь идет о компенсации разницы в тарифах, которая должна поступать из госбюджета, но этого не происходит годами. Подробный анализ — на нашем сайте.

Уклониста в Днестре выловили пограничники Могилев-Подольского отряда. Пресс-служба ГПСУ отметила: мужчина подготовился к побегу: проложил маршрут к приграничью в объезд блокпостов, ценные вещи и документы заранее упаковал в рюкзак. Однако в реку бросился без каких-либо плавсредств. Пограничники отметили: низкая температура воды в сочетании с сильным течением делает такие заплывы критически опасными для жизни. Так что беглецу, можно сказать, повезло, что подозрительную активность на воде вовремя заметили и подняли его на борт катера пограничников. Беглеца привлекли к админответственности.

Региональный центр по гидрометеорологии информирует: на выходных продолжатся ночные заморозки. До -2 на поверхности грунта ожидают этой ночью, в ночь против воскресенья — до -3. Днем в выходные также будет прохладно — максимум до +13. Возможны дожди, грозы и мокрый снег. По прогнозу, ночные заморозки прекратятся на следующей неделе.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:

Невозможность заправиться и голод: чего ждать Украине из-за топливного кризиса

Тему долгов Харькова подняли в Раде: какие цифры назвал Шмыгаль (видео)

Комендантский и не только: НПУ и СБУ обратились к харьковчанам перед Пасхой