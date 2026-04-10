Ошибочные «уклонистки» и долги харьковчан за отопление — итоги 10 апреля

Происшествия 10.04.2026
Оксана Горун
Елена Нагорная
Ошибочные «уклонистки» и долги харьковчан за отопление — итоги 10 апреля

32 женщины сняли с розыска ТЦК. Около 9 млрд грн задолжали жители Харькова за отопление. Ледяной водой пытался пересечь границу 36-летний харьковчанин. Выпал апрельский снег. МГ «Объектив» напоминает главные новости 10 апреля.

Больше не «уклонистки» — 32 женщины сняли с розыска ТЦК

Все они неожиданно обнаружили себя военнообязанными — да еще и со штрафами за нарушение правил учета. Значительное количество в розыск подал Шевченковский РТЦК Харькова. После огласки ситуации в СМИ и соцсетях с ней начало разбираться Минобороны. Сегодня на заседании Верховной Рады министр Михаил Федоров сообщил: все ограничения с женщин сняты, их больше не разыскивают, а штрафы отменили. Пресс-служба Минобороны прокомментировала: вопрос статуса «в розыске» возник из-за технической ошибки в одном из РТЦК. С общего воинского учета женщин, которые ошибочно туда попали, снимут до конца апреля. Федоров заверил: поставил задачу создать технические предохранители, чтобы подобные истории больше не возникали. А также — чтобы исключить человеческий фактор. Мы подробно разбирались в истории женщин, которых сделали «уклонистками». Все подробности читайте в материале «Объектива».

Около 9 млрд грн задолжали харьковчане за отопление

Такие данные привел городской голова Игорь Терехов в ответе на публикацию «Экономической правды» о «Харькове коммунистическом». По словам мэра, такие долги населения накапливались с 2014 года. Что касается прошлого отопительного сезона, то уровень расчетов мэр назвал «феноменальным» — более 91%. С должниками активно судятся — сейчас в работе более 8 тысяч исков. Также Терехов сообщил, что КП «Харьковские тепловые сети» задолжало за газ и его распределение 22,3 млрд грн. Из них почти 2,6 млрд — штрафные санкции. Еще 17,5 млрд харьковским тепловикам должно государство. Речь идет о компенсации разницы в тарифах, которая должна поступать из госбюджета, но этого не происходит годами. Подробный анализ — на нашем сайте.

Ледяной водой пытался пересечь границу 36-летний харьковчанин

Уклониста в Днестре выловили пограничники Могилев-Подольского отряда. Пресс-служба ГПСУ отметила: мужчина подготовился к побегу: проложил маршрут к приграничью в объезд блокпостов, ценные вещи и документы заранее упаковал в рюкзак. Однако в реку бросился без каких-либо плавсредств. Пограничники отметили: низкая температура воды в сочетании с сильным течением делает такие заплывы критически опасными для жизни. Так что беглецу, можно сказать, повезло, что подозрительную активность на воде вовремя заметили и подняли его на борт катера пограничников. Беглеца привлекли к админответственности.

Апрельский снег выпал в Харькове

Региональный центр по гидрометеорологии информирует: на выходных продолжатся ночные заморозки. До -2 на поверхности грунта ожидают этой ночью, в ночь против воскресенья — до -3. Днем в выходные также будет прохладно — максимум до +13. Возможны дожди, грозы и мокрый снег. По прогнозу, ночные заморозки прекратятся на следующей неделе.

Автор: Оксана Горун, Елена Нагорная
  • • Дата публикации материала: 10 апреля 2026 в 23:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "МГ «Объектив» напоминает главные новости 10 апреля.".